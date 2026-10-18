Boruto: Two Blue Vortex 38, l’anteprima riaccende le speranze per Naruto

Boruto: Two Blue Vortex è pronto a tornare con il nuovo capitolo del mese e, a una settimana dalla pubblicazione del capitolo, ne è stata diffusa un’anteprima. Il capitolo 38 sarà presente nel prossimo numero di V-Jump, in uscita martedì 20 ottobre in Occidente. La serie si trova attualmente in una fase cruciale che vede Boruto cercando di salvare Sarada. La situazione è resa più difficile dal rifiuto di Kashin Koji di aiutare il protagonista e il costante pericolo che quest’ultimo possa trasformarsi in Momoshiki. È proprio per questo che l’anteprima dell’ultimo capitolo potrebbe sorprendere, lasciando intendere un possibile ritorno di Naruto.

Ricordiamo che Kawaki aveva rinchiuso Naruto e Hinata in uno spazio inaccessibile a chiunque, per poter attuare il suo piano contorto. Ma era evidente che Naruto sarebbe tornato e ad anticipare questo evento è proprio il capitolo 38. Questo, infatti, mostra Kawaki nel luogo in cui si trovano i genitori di Boruto e non è escluso che possa addirittura decidere di liberare Naruto. C’è inoltre un ulteriore elemento che spiega perché il ritorno di Naruto potrebbe rivelarsi necessario.

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Il motivo specifico sarebbe legato al fatto che Shikamaru, l’attuale Hokage di Konoha, sta subendo forti pressioni da parte di Kobu, il rappresentante del Daimyo del Paese del Fuoco, in merito al suo operato. Shikamaru è infatti sospettato di essere una spia o un alleato di Boruto, il quale viene ritenuto responsabile della morte di Naruto. A un certo punto, la situazione deve volgere a favore dell’eroe, e il ritorno di Naruto potrebbe essere l’elemento decisivo per risolvere il problema. Ciò non solo porrebbe fine alle attuali difficoltà di Shikamaru, ma scagionerebbe anche Boruto dall’accusa di omicidio, consentendogli di riappropriarsi della propria identità.

D’altro canto, un ulteriore motivo a sostegno di un ritorno del ninja biondo risiede nel bisogno che Boruto potrebbe avere di suo padre in futuro. Le premonizioni di Kashin Koji hanno rivelato il rischio che Boruto venga sopraffatto da Momoshiki e Naruto potrebbe rappresentare la chiave per riportare suo figlio alla sua natura originale. Un simile sviluppo offrirebbe inoltre ai fan un emozionante ricongiungimento tra padre e figlio.

Questo aggiornamento si allinea perfettamente con le novità legate al franchise shonen. Infatti durante il New York Comic Con è stata annunciato una nuova serie manga scritta e disegnata da Masashi Kishimoto che sarà ambientata tra la conclusione di Naruto Shippuden e l’ascesa del protagonista al ruolo di Hokage.