LEGO Botanicals: 7 set per iniziare tra fiori e piante

I LEGO Botanicals permettono di costruire fiori e piante da esporre anche senza avere una stanza dedicata ai mattoncini. La scelta, però, cambia parecchio fra un’orchidea già completa di vaso, un bouquet da sistemare e un gruppo di piccole piante da distribuire sulla scrivania. Per iniziare conviene pensare prima al posto in cui andrà il modello, poi alla scatola da comprare.

Un primo riferimento è la Mini-orchidea LEGO Botanicals 10343 su Amazon: comprende anche vaso e base, quindi permette di partire con una composizione autonoma. Nella selezione trovate altre sei possibilità, con codici precisi e caratteristiche utili per scegliere.

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Quali LEGO Botanicals scegliere per cominciare?

Per una mensola o una scrivania: Mini-orchidea 10343 oppure Piantine felici 10349.

Mini-orchidea 10343 oppure Piantine felici 10349. Per una composizione floreale più evidente: Orchidea 10311, Bouquet fiori selvatici 10313 o Bouquet di tulipani 11501.

Orchidea 10311, Bouquet fiori selvatici 10313 o Bouquet di tulipani 11501. Per cambiare disposizione nel tempo: Piante grasse 10309 oppure Mini Bonsai 10373.

Non è una classifica basata soltanto sul numero di pezzi. Un set compatto può adattarsi meglio alla stanza, mentre un bouquet richiede un vaso e un po’ di spazio attorno agli steli. Anche il tipo di costruzione conta: preferite realizzare una pianta unica o alternare diversi piccoli modelli?

Chi conosce LEGO attraverso personaggi e film, come il set di Sdentato di Dragon Trainer, qui trova un approccio diverso: il soggetto diventa parte dell’arredamento, senza dover ricreare una scena della propria saga preferita.

1. Mini-orchidea 10343: una pianta completa per iniziare

LEGO Botanicals Mini-orchidea Codice: 10343.

10343. Pezzi: 274.

274. Età indicata: 18+.

18+. Altezza: circa 25 cm.

circa 25 cm. Vaso: incluso, con base effetto legno costruibile. La sceglierei per: iniziare con un singolo modello da sistemare su una mensola o su un mobile.

La Mini-orchidea abbina fiori, boccioli e foglie a un vaso color pesca. Il vantaggio pratico è che la composizione non richiede altri acquisti per essere esposta: una volta terminata, potete cercarle posto direttamente.

È una proposta da considerare se volete capire se vi piace costruire soggetti botanici prima di passare a una raccolta più ampia. Misurate comunque l’altezza libera della mensola: “mini” non significa che possa entrare in qualsiasi vano.

Potete cercare la Mini-orchidea LEGO 10343 su Amazon, controllando il codice per distinguerla dall’Orchidea più grande.

2. Piantine felici 10349: due piccoli modelli dal carattere giocoso

LEGO Botanicals Piantine felici Codice: 10349.

10349. Pezzi: 217.

217. Età indicata: 9+.

9+. Contenuto: due piantine con vasi giallo e blu dotati di faccine.

due piantine con vasi giallo e blu dotati di faccine. Dimensioni: dracaena alta circa 12 cm; pilea alta circa 7 cm. Le sceglierei per: una scrivania, una cameretta o un regalo dal tono meno formale.

Le Piantine felici si allontanano dal realismo delle orchidee e puntano su due piccoli personaggi vegetali. Una pianta è in piedi e l’altra seduta: potete tenerle vicine oppure distribuirle in due punti della stanza.

È anche la scelta della selezione da valutare per un costruttore più giovane, rispettando l’indicazione 9+. Per un adulto resta un’alternativa se cerca un oggetto colorato e spiritoso, anziché una riproduzione floreale più discreta.

Il riferimento da cercare è LEGO Botanicals Piantine felici 10349 su Amazon.

3. Orchidea 10311: per chi vuole una composizione più grande

LEGO Orchidea Codice: 10311.

10311. Pezzi: 608.

608. Età indicata: 18+.

18+. Dimensioni indicative: 39 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 24 cm di profondità.

39 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 24 cm di profondità. Vaso: incluso, costruibile in mattoncini. La sceglierei per: un mobile sul quale la pianta possa diventare il soggetto principale.

L’Orchidea 10311 è l’alternativa alla Mini-orchidea per chi desidera un modello più sviluppato. I fiori bianchi e rosa, le foglie e il vaso azzurro formano un insieme che richiede spazio anche in larghezza.

Steli, fiori, radici e foglie possono essere posizionati in modi diversi. È utile per adattare l’aspetto della pianta al punto di esposizione, ma non elimina la necessità di misurare il mobile prima dell’acquisto.

Fra le due orchidee sceglierei questa per l’effetto d’insieme, la Mini per l’ingombro più contenuto. Potete confrontare le proposte cercando LEGO Orchidea 10311 su Amazon.

4. Bouquet fiori selvatici 10313: per comporre e cambiare disposizione

LEGO Botanicals Bouquet fiori selvatici Codice: 10313.

10313. Pezzi: 939.

939. Età indicata: 18+.

18+. Composizione: 16 steli ispirati a otto specie.

16 steli ispirati a otto specie. Vaso: non incluso.

non incluso. Altezza: variabile; lo stelo della speronella supera i 47 cm. Lo sceglierei per: chi ama sistemare i fiori e vuole una composizione ricca di colori differenti.

Qui il lavoro continua anche dopo aver assemblato i singoli fiori. Gli steli regolabili permettono di provare altezze e accostamenti, scegliendo quanto rendere compatto o aperto il bouquet.

Rispetto a una pianta già nel proprio vaso, richiede una decisione in più: il contenitore. Se è un regalo, abbinarne uno adatto può rendere il pensiero più completo. Eviterei invece di scegliere il vaso soltanto dall’altezza, senza considerare apertura e stabilità.

Per trovare il modello corretto cercate LEGO Bouquet fiori selvatici 10313 su Amazon.

5. Piante grasse 10309: nove costruzioni da esporre insieme o separate

LEGO Piante grasse Codice: 10309.

10309. Pezzi: 771.

771. Età indicata: 18+.

18+. Contenuto: nove piante con contenitori costruibili.

nove piante con contenitori costruibili. Esposizione: elementi collegabili oppure separabili in gruppi.

elementi collegabili oppure separabili in gruppi. Montaggio: tre libretti di istruzioni. Le sceglierei per: chi preferisce costruire soggetti diversi e riorganizzare la composizione.

Questo set offre nove piccoli progetti invece di un’unica pianta dominante. La possibilità di separare i modelli lo rende interessante per chi vuole decorare più punti della libreria senza acquistare subito altre scatole.

I tre libretti permettono anche di distribuire parte del montaggio fra più persone. Prima di iniziare insieme conviene concordare la divisione dei modelli e organizzare i pezzi, così ciascuno può seguire il proprio progetto.

Potete consultare la ricerca Amazon per LEGO Piante grasse 10309, verificando che l’inserzione riguardi il set intero e non una singola pianta già montata.

6. Mini Bonsai 10373: tre alberi per una piccola collezione

LEGO Botanicals Mini Bonsai Codice: 10373.

10373. Pezzi: 709.

709. Età indicata: 18+.

18+. Alberi: ginkgo, pino nero e glicine.

ginkgo, pino nero e glicine. Personalizzazione: fogliame intercambiabile e due supporti ornamentali.

fogliame intercambiabile e due supporti ornamentali. Dimensioni di riferimento: il glicine misura circa 19 × 14 × 10 cm. Li sceglierei per: chi preferisce alberi e piccole composizioni ai bouquet floreali.

I Mini Bonsai permettono di partire con un gruppo coordinato, senza dover cercare tre set separati. Le chiome hanno colori differenti e i supporti aiutano a creare un’esposizione su più livelli.

È una proposta da considerare se vi interessa anche intervenire sul risultato finale: scambiare il fogliame cambia l’aspetto degli alberi senza richiedere una nuova scatola. Prima di sistemarli in fila, provate comunque qualche disposizione asimmetrica.

Cercate LEGO Mini Bonsai 10373 su Amazon, distinguendolo dagli altri bonsai LEGO venduti come modelli singoli.

7. Bouquet di tulipani 11501: un’alternativa al mazzo misto

LEGO Botanicals Bouquet di tulipani Codice: 11501.

11501. Pezzi: 576.

576. Età indicata: 18+.

18+. Composizione: cinque varietà di tulipani in diverse fasi di fioritura.

cinque varietà di tulipani in diverse fasi di fioritura. Altezza: il tulipano più alto misura circa 36 cm.

il tulipano più alto misura circa 36 cm. Montaggio: due set di istruzioni per costruire anche insieme. Lo sceglierei per: chi preferisce un bouquet dedicato a un solo tipo di fiore, con colori e forme differenti.

Il Bouquet di tulipani alterna boccioli e fiori aperti. Gli steli regolabili consentono di organizzare la composizione, ma va previsto un vaso separato nel quale sistemarla.

Rispetto ai Fiori selvatici è una scelta più mirata al gusto del destinatario: se sapete che ama i tulipani, il soggetto può contare più del numero di pezzi. Le due serie di istruzioni sono inoltre utili per trasformare il regalo in un’attività da condividere.

Il modello da cercare è LEGO Bouquet di tulipani 11501 su Amazon. Il codice evita di confonderlo con le confezioni più piccole di tulipani.

Vaso, spazio e numero di pezzi: cosa controllare prima dell’acquisto

Partite dal posto disponibile. Su una scrivania già occupata, un modello basso o una piantina singola può funzionare meglio di un bouquet. Per una mensola controllate sia l’altezza libera sia la profondità: foglie e fiori possono sporgere oltre il contenitore.

Verificate il vaso. Le orchidee e le piccole piante di questa selezione hanno contenitori costruibili; i due bouquet richiedono invece un vaso separato. Le fotografie ambientate possono mostrare accessori che non fanno parte della scatola.

Non usate soltanto il numero di pezzi per giudicare il montaggio. Costruire molti steli simili offre un’esperienza diversa da assemblare una pianta unica. Guardare in anticipo le istruzioni ufficiali può aiutare a capire quale progetto vi incuriosisce di più.

Controllate l’età del singolo set. La gamma comprende proposte differenti: le Piantine felici qui selezionate sono indicate 9+, mentre gli altri sei modelli sono 18+.

Come iniziare una collezione LEGO Botanicals senza comprare tutto

Il punto di partenza più ragionevole è un solo set con un posto già deciso. Dopo il montaggio capirete se preferite fiori da comporre, piante autonome o piccoli gruppi da riordinare.

Per un angolo discreto partirei dalla Mini-orchidea; per una composizione più evidente sceglierei l’Orchidea 10311. Se invece il piacere è cambiare disposizione, prenderei in considerazione Piante grasse e Mini Bonsai.

Potete anche scegliere un tema personale: soltanto piante in vaso, un bouquet da modificare nel tempo oppure un piccolo gruppo di alberi. Non occorre seguire l’ordine delle uscite né acquistare ogni variante per avere una collezione piacevole da esporre.

Chi preferisce alternare natura e soggetti narrativi può trovare altri spunti nel nostro approfondimento sul set LEGO della Contea del Signore degli Anelli. Sono progetti con esigenze di spazio diverse: prima di aggiungere una nuova scatola, lasciate che sia il mobile disponibile a suggerire il passo successivo.