Yumene Connect: annunciato l’anime, ecco cast e staff

Il manga Yumene Connect sarà adattato in una serie televisiva. L’annuncio è arrivato insieme a un teaser visual e a un teaser PV.

A realizzare la serie sarà Studio Massket. La regia è di Sota Yokote, mentre Gigaemon Ichikawa cura la series composition e le sceneggiature. Il character design è di Yoshihiro Watanabe e le musiche sono di Hayato Matsumura. La produzione musicale è affidata a Lantis, mentre Shochiku anime guida il comitato di produzione.

Nel cast, Yusuke Kobayashi interpreta Yuhi Takamiya. Invece, Yu Sasahara dà la voce a Nano.

Yuhi è uno studente del primo anno di liceo. Una febbre improvvisa gli fa saltare la prima settimana di scuola, e il ragazzo resta isolato dai compagni. Per nascondere di essere solo, finge di essere sempre immerso nella lettura.

All’improvviso arriva dallo spazio Nano, un’aliena del pianeta Pokotsun. Dopo aver saputo del desiderio di Yuhi di farsi degli amici, si presenta per vendergli strambi prodotti extraterrestri, e la vita scolastica del ragazzo cambia ritmo. Con il tempo Nano va a vivere da lui, insieme a un’altra forma di vita aliena, Nyoru Puppu Panpippi.

Per il regista Yokote ogni episodio ha qualcosa da raccontare. In ambito di design, Watanabe ha raccontato che i personaggi sono stati rifiniti con le correzioni dell’autore e del regista. Ichikawa, infine, ha ricordato che si tratta dell’adattamento di un manga shonen.

Sawada ha ringraziato lettori, editor e tutte le persone coinvolte. Ha aggiunto che, alla notizia dell’adattamento, la prima reazione è stata chiedersi se andasse davvero bene, e che attende l’anime di uno staff che si confronta con l’opera con serietà.

Ricordiamo che il manga è iniziato a settembre 2024. Il decimo volume è già stato pubblicato in Giappone, mentre finora ne sono stati pubblicati nove.

Chi desidera cercare l’opera può consultare i risultati per il manga di Yumene Connect su Amazon, verificando la lingua, il numero del volume e l’edizione indicati nella scheda prima dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

Inoltre, sulla stessa rivista è serializzato Shangri-La Frontier, del quale abbiamo seguito l’annuncio ufficiale della terza stagione. L’anime ha mostrato di recente la nuova visual per la terza stagione. Quest’ultima è in arrivo il 10 gennaio 2027 su Crunchyroll.

Infine, restano da annunciare la data di debutto, il periodo di messa in onda, le emittenti e il numero di episodi. Pertanto, non sono stati comunicati dettagli su una distribuzione in streaming o sull’arrivo in Italia.