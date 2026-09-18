Shangri-La Frontier: rivelata la nuova visual per la terza stagione

Shangri-La Frontier non ha intenzione di fermarsi e sta ufficialmente per tornare con la sua terza stagione, in uscita il 10 gennaio 2027 su Crunchyroll. Un appuntamento previsto per il nuovo anno e atteso da molti fan della serie.

Per l’occasione, è stata rivelata una nuova visual che mostra i diversi personaggi presenti nell’opera. È stato anche confermato che questa nuova stagione andrà in onda per due cour consecutivi.

Shangri-La Frontier è una serie web novel scritta e illustrata da Katarina che ne ha iniziato la pubblicazione nel maggio del 2017 in modo completamente autonomo sul sito di web novel Shōsetsuka ni narō. In seguito ha ricevuto un adattamento manga scritto sempre dello stesso Katarina, ma disegnato da Ryōsuke Fuji. La serializzazione del manga è iniziata nel luglio del 2020 su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha. In Italia la pubblicazione è curata da Planet Manga.

Visto il successo dell’opera, nel 2023 Shangri-La Frontier è stato adattato in un anime di successo dallo studio di produzione C2C. La prima stagione dell’opera è uscita nell’autunno del 2023, seguita da una seconda stagione nel 2024 e tra qualche mese vedremo l’uscita della tanto attesa terza stagione. Un continuo rinnovo frutto dell’ottimo riscontro ricevuto.

La storia si svolge sia nel mondo reale sia all’interno di un videogioco in realtà virtuale (VRMMORPG). Nel mondo reale troviamo il protagonista Rakuro Hizutome, un normalissimo studente delle superiori che passa le sue giornate tra la scuola e le sue attività, tra cui la più importante è proprio quella di giocare ai cosiddetti “giochi spazzatura “. Nel mondo virtuale infatti affronta i giochi più brutti esistenti, pieni di bug e ingiocabili per la maggior parte delle persone. Fino a quando viene a conoscenza di un nuovo gioco, il famosissimo VRMMO Shangri-La Frontier. Qui crea un avatar chiamato Sunraku, un personaggio con indosso i pantaloni e una bizzarra testa di uccello stilizzata, dettaglio diventato il tratto distintivo della serie.

La trama prenderà piede proprio nel momento in cui deciderà di prendersi una pausa dai giochi spazzatura e di utilizzare le abilità apprese per finire quei giochi assurdi per dedicarsi finalmente ad un titolo di successo come Shangri-La Frontier.