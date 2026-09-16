Overgeared: svelati trailer, locandina e novità del cast

È stato pubblicato un nuovo trailer riguardante Overgeared insieme a una locandina inedita e a due nomi aggiuntivi del cast, in vista del debutto televisivo giapponese fissato per venerdì 2 ottobre 2026 su Tokyo MX e BS11, dopo un’uscita anticipata in streaming su Prime Video in Giappone dal 27 settembre. Crunchyroll ha confermato lo streaming della serie e ha previsto anche il doppiaggio in italiano, inserendo il titolo nella programmazione della stagione autunnale.

Per quanto riguarda il cast: Tatsumaru Tachibana, già Jin Mori in The God of High School, doppia il protagonista Grid, mentre Asami Seto, voce di Nobara Kugisaki in Jujutsu Kaisen, interpreta Yura, Saya Fukuzumi è Euphemina, Shuntaro Takayama veste i panni di Huroi, Riho Sugiyama è Jishuka, Masaaki Mizunaka doppia Toban, Yasushi Bonkobara è la voce di Regas, Masaya Fukunishi quella di Vantner, Kohei Amasaki doppia Pon ed, infine, Shun’ichi Toki è il doppiatore di Faker.

Alla regia c’è Ayako Kono, già al lavoro su Sword Art Online The Movie – Progressive, con J.C.Staff a produrre l’animazione, mentre la series composition è di Kenta Ihara, sceneggiatore anche di Sentenced to Be a Hero, il character design è di Ryosuke Tanigawa, già su DEMON LORD 2099. Le musiche sono ad opera di Yoshiaki Fujisawa, autore della colonna sonora di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, e la direzione del suono è di Yoshikazu Iwanami, storico sound director di JoJo’s Bizarre Adventure.

La opening è SATISFY, interpretata da Re:name, e la ending è Ray of Emotion, affidata a Tao. Entrambe le canzoni sono state svelate nelle scorse settimane insieme alla data del 2 ottobre, quando la serie passerà dal streaming anticipato giapponese alla messa in onda televisiva settimanale.

La trama segue Shin Youngwoo, uomo sfortunato nella vita reale e giocatore di basso livello di Satisfy, che ottiene un oggetto capace di conferirgli il titolo di classe leggendario Erede di Pagma. Da quel momento Grid diventa un fabbro in grado di forgiare armi ed equipaggiamenti tra i più potenti del gioco e decide di usare quelle abilità per fama e ricchezza, scoprendo però che vivere da leggenda dentro Satisfy è più arduo di quanto immaginasse, perché la stessa esistenza del personaggio inizia a complicarsi e a trascinare con sé alleati, rivali e conseguenze che escono dai confini di una semplice partita.

Inoltre, il manhwa è adattato da Monohumbug e disegnato da Team Argo a partire dal 1 aprile 2020 su KakaoPage, sulla base della web novel di Saenal serializzata sulla stessa piattaforma dal 14 novembre 2014 al 26 aprile 2024 e raccolta in 57 volumi cartacei. In Corea l’opera ha superato 1,3 miliardi di visualizzazioni e ha generato un fatturato da 10 miliardi di won. Infine, l’edizione inglese del webtoon è disponibile su Tapas e Ize Press, marchio di Yen Press, ha avviato la pubblicazione cartacea.