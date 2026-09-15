SSS-Class Revival Hunter: Crunchyroll svela trailer e data d’inizio

Crunchyroll ha svelato l’arrivo dell’adattamento animato di SSS-Class Revival Hunter e della web novel coreani, insieme a un primo teaser trailer, a una key visual e ai nomi di staff e cast, con debutto fissato per gennaio 2027 e streaming su Nord America, Centro America, Sud America, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente, CSI, subcontinente indiano, Indonesia, Filippine, Malesia e Singapore.

Il teaser e la locandina mostrano l’inizio del percorso di Gongja Kim, Hunter di rango F che passa le giornate a invidiare chi è salito in classifica, con sopra di lui una carta misteriosa che emana una luce intensa e alle spalle lo sguardo silenzioso dello Sword Emperor. In merito al cast, Takeo Otsuka vestirà i panni Gongja Kim, mentre Satoshi Hino darà voce allo Sword Emperor, e questi due nomi restano per ora gli unici confermati del cast giapponese.

Alla regia c’è Hiroaki Sakurai, già al lavoro su The Disastrous Life of Saiki K, con Sayuri Oba alla sceneggiatura e Takahiro Yoshimatsu al character design, mentre l’animazione è affidata a STUDIO fu. il regista ha definito l’adattamento un onore e al tempo stesso una responsabilità, spiegando che la scelta di Yoshimatsu sui personaggi ha allargato e chiarito la strada della produzione, e Oba ha descritto l’opera come una storia coreana capace di sviluppi da montagne russe, in cui Gongja parte da Hunter di basso rango e impara a usare la carta che ottiene per risalire la classifica attraverso un metodo da “muori e rinasci”. Yoshimatsu, inoltre, ha detto di aver trovato nel materiale originale tanti personaggi da voler disegnare subito e di partecipare ai design dei protagonisti, tornando a collaborare con Sakurai dopo tanto tempo.

Il webcomic, scritto da Shin Noah e disegnato da Bill K, è partito il 31 dicembre 2020 su KakaoPage e conta 151 episodi, con edizione in inglese disponibile su Tapas. L’annuncio si inserisce nella linea di Crunchyroll su adattamenti nati da opere coreane e giapponesi già seguite dalla piattaforma, sullo stesso binario di titoli come Kaiju No. 8 e del nuovo capitolo cinematografico di Solo Leveling, e il teaser è già visibile sul canale ufficiale in attesa del debutto di gennaio 2027.