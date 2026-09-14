The Apothecary Diaries diventa una serie live-action su Prime Video

È ormai evidente l’inarrestabile successo di The Apothecary Diaries, conosciuto anche come Il Monologo della Speziale. E come dargli torto. La serie, che ha già ricevuto recentemente l’annuncio del primo videogioco per console, della terza stagione dell’anime e di un lungometraggio, si prepara a conquistare un nuovo palcoscenico.

Sappiamo infatti dalle ultime comunicazioni che l’opera, creata da Natsu Hyûga, riceverà un adattamento live-action. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Amazon MGM Studios e Toho. L’uscita è prevista in esclusiva globale su Prime Video per il 2028.

Ma c’è dell’altro. È stato infatti rivelato che a prestare il volto all’amatissima protagonista Maomao sarà la giovane attrice Mana Ashida, nota al pubblico internazionale per le sue interpretazioni in Pacific Rim e nel celebre drama Mother.

L’elenco delle novità riguarda anche il team di produzione. La regia del progetto è stata affidata a Yuki Saito, mentre Erika Yoshida si occuperà della sceneggiatura. L’annuncio della serie live-action è stato accompagnato da una prima visual ufficiale. I fan dell’opera avranno sicuramente notato che, in questa immagine, Mana Ashida posa in una delle pose più iconiche dell’astuta e brillante speziale.

E non è tutto, c’è un altro dettaglio emerso davvero interessante. Per ricreare fedelmente le atmosfere e il fascino della corte imperiale, le riprese sono state girate per oltre sei mesi all’interno di un gigantesco set ricostruito da zero. È stata dedicata una cura maniacale a costumi d’epoca, scenografie ed effetti visivi. Insomma, la produzione di questo progetto si preannuncia maestosa, e se tutto questo verrà davvero mostrato all’uscita della serie, non potremmo che esserne felici.

Ma facciamo un piccolo passo indietro per chi ancora non conoscesse la storia. La storia segue le vicende di Maomao, giovane speziale rapita e venduta come servitrice nel palazzo reale. Qui, la sua vasta conoscenza delle erbe e delle sostanze velenose catturerà presto l’attenzione dell’affascinante Jinshi, cojnvolgendola suo malgrado nelle oscure trame dell’impero.

Come già anticipato all’inizio dell’articolo, questo nuovo progetto si aggiunge ai vari impegni legati alla serie. Ricordiamo infatti che a breve debutterà la terza stagione dell’anime, prevista precisamente per il 2 ottobre su Crunchyroll, mentre l’11 dicembre uscirà nei cinema giapponesi il primo film con storia inedita.