One Piece Live-Action: svelato il cast di Koza, Pell, Chaka e Toto per la Stagione 3

Non si fermano gli annunci legati al mondo di One Piece e la produzione targata Netflix ha piazzato un altro colpo fondamentale per il futuro della serie. Durante la seconda giornata dell’evento ONE PIECE DAY ’26, andato in scena il 22 e 23 agosto 2026 negli spazi del Makuhari Messe a Chiba, sono stati annunciati ufficialmente quattro nuovi attori destinati a entrare nel cast della terza stagione della versione dal vivo. L’annuncio riguarda personaggi chiave dell’arco narrativo di Alabasta: Koza, Pell, Chaka e Toto.

L’attore tedesco Emilio Sakraya vestirà i panni di Koza, il leader dell’esercito dei ribelli, mentre Jamie Ward interpreterà Pell “il Falco”, uno dei guardiani più fedeli del regno. A completare il gruppo ci saranno Nabeel Khan nel ruolo di Chaka e Omid Abtah nei panni del determinato Toto. Questa nuova tranche di ingaggi va ad arricchire una produzione guidata come sempre dal creatore originale Eiichirō Oda, impegnato in prima persona nelle vesti di produttore esecutivo insieme al team di Tomorrow Studios per garantire la massima fedeltà allo spirito del manga.

Mentre la seconda stagione della serie, intitolata INTO THE GRAND LINE, è già disponibile sul catalogo di Netflix, la terza annata debutterà ufficialmente sul piccolo schermo nel corso del 2027. Questo arco narrativo porterà la ciurma di Cappello di Paglia capitanata da Iñaki Godoy al centro dei disordini politici del regno del deserto, spingendo Luffy e i suoi compagni a incrociare le spade con la minaccia dell’organizzazione Baroque Works.

L’arrivo dei nuovi volti conferma la volontà di allestire un adattamento di ampio respiro, capace di dare il giusto peso narrativo anche ai personaggi secondari ma storicamente amati dalla community. I fan di vecchia data non vedono l’ora di capire come verranno rese su schermo le battaglie iconiche di questa saga, attendendo con grande trepidazione i primi scatti dal set per osservare gli attori in costume e scoprire la resa visiva di Alabasta.