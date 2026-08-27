Il magico mondo di Gigì: lo storico anime torna al cinema con un nuovo OVA inedito

Una delle serie animate più amate dagli appassionati sta per riaffacciarsi finalmente sul grande schermo. Dopo un’attesa lunghissima durata ben trentadue anni dall’ultima avventura prodotta, la storia di Fairy Princess Minky Momo, da noi diventata famosa semplicemente come Il magico mondo di Gigì, si arricchisce ufficialmente di un capitolo tutto nuovo. La notizia ha subito riacceso la nostalgia dei fan, complice anche l’annuncio dei doppiatori Tomohito Takatsuka e Yoko Hikasa, scelti dalla produzione per interpretare i ruoli di Rubato e Peter.

Il debutto nelle sale giapponesi è in programma per il 13 novembre 2026, con proiezioni di punta previste sul grande schermo del celebre cinema Shinjuku Wald 9 a Tokyo. A guidare i lavori dietro la macchina da presa troviamo il regista Ayumu Watanabe, affiancato dal lavoro congiunto di Hiroshi Watanabe e Mari Tominaga al character design e da Deko Akao alla stesura della sceneggiatura. Lo studio Ashi Productions ha deciso di puntare con decisione su questo ritorno per ritrovare quel gusto sognante che aveva conquistato milioni di spettatori all’epoca delle prime trasmissioni.

Debuttato in televisione nel 1982 e arrivato con un secondo ciclo di episodi nel 1992, il cartone segue le vicende della giovanissima principessa Momo. Spedita sulla Terra dai regnanti di Fenarinarsa, la protagonista ha il difficile compito di ridare speranza e sogni agli esseri umani, evitando così che il regno della fantasia finisca per vagare lontano dal nostro pianeta. Impiegando i suoi poteri magici per trasformarsi e sostenuta da un simpatico gruppo di fidati compagni animali, la piccola eroina va incontro a tante avventure per riportare gioia tra la gente.

Questo atteso ritorno al cinema celebra un’eredità artistica di enorme rilievo nel genere delle ragazze magiche. Il nuovo OVA offre sia a chi è cresciuto con la serie sia ai lettori più giovani un’occasione perfetta per riscoprire la poesia e il fascino senza tempo di un personaggio iconico che ha davvero segnato la storia dell’animazione.