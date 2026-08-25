Duel Masters LOST ~Danzai no Shonen~, quarto capitolo della serie Duel Masters LOST, debutterà in Giappone il 9 ottobre 2026. L’annuncio è arrivato insieme alla pubblicazione della key visual ufficiale e a nuovi dettagli sul cast. Il titolo si traduce approssimativamente come “il ragazzo condannato” e prosegue la narrazione avviata con i precedenti capitoli della serie LOST.

Il nuovo cast include Hishikawa Hana nel ruolo di Niika e Inoue Honoka in quello di Krista. Il trailer pubblicato per l’occasione presenta il tema musicale Narrative, scritto da Tsukuyomi.

Lo staff tecnico vede la conferma di gran parte del team che ha lavorato ai capitoli precedenti della serie. Yoichi Kato cura nuovamente la series composition. Chikara Hashizume è responsabile del character design per l’animazione, mentre Takeshi Takadera si occupa della direzione del suono. Le musiche sono affidate a Go Sakabe. La produzione dell’animazione è divisa tra J.C.STAFF e SMDE, gli stessi studi già coinvolti nei capitoli precedenti della serie.

Duel Masters LOST rappresenta una linea narrativa alternativa rispetto alla serie Duel Masters WIN, andata in onda nel 2022. Il concept alla base di LOST esplora cosa sarebbe successo se il protagonista della serie originaria, Win Kirifuda, avesse intrapreso un percorso diverso da quello mostrato in WIN. Nella declinazione LOST, Win vive da solo a Tokyo, lavora part-time e frequenta il liceo, privo di memoria del proprio passato. Il primo capitolo della saga, sottotitolato Death Under the Moon, aveva introdotto un duello capace di decidere la vita o la morte di Win, dal quale il protagonista riceve una misteriosa Crystal Card consegnatagli da una ragazza di nome Krista. La scoperta che questa carta è collegata a eventi ben più grandi di un semplice duello aveva dato il via all’intera saga.

La serie Duel Masters LOST era stata annunciata come quarto capitolo già nel febbraio 2026, e questo nuovo annuncio ne conferma la produzione, il titolo definitivo e la data di debutto. Il franchise complessivo di Duel Masters nasce come gioco di carte collezionabili, pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2002 e distribuito da Takara Tomy in collaborazione con Wizards of the Coast. Il gioco ha generato negli anni numerosi adattamenti anime e manga, mantenendo un seguito costante soprattutto in patria. In Italia il gioco di carte è pubblicato da Planet Manga, che ne segue regolarmente le uscite editoriali con protagonisti come Kei, Megumi, Rakuro e Towa.

Infine, nonostante apparentemente possano esserci delle somiglianze, Duel Masters si distingue da altri franchise di trading card game come Yu-Gi-Oh! per l’approccio alla narrazione: mentre Yu-Gi-Oh! ha costruito negli anni un impianto shonen più classico, Duel Masters alterna registri diversi, includendo con la sottoserie LOST un tono più maturo e drammatico rispetto alle produzioni WIN pensate per un pubblico più giovane. Questo cambio di registro ha permesso al franchise di ampliare il proprio pubblico, avvicinando anche spettatori più adulti attratti da una scrittura meno immediata.