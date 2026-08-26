Tokyo Revengers: trailer, visual e novità per l’arco “War of the Three Titans”

Le novità attorno alla serie di Tokyo Revengers non si fermano. In vista del tanto atteso ritorno fissato per il 2 ottobre 2026, la produzione ha lanciato il quarto trailer ufficiale e una nuova key visual per l’arco narrativo intitolato “War of the Three Titans”. La visual ritrae Takemichi Hanagaki in un “faccia a faccia” con Mikey, diventato ora il capo indiscusso della spietata banda Kanto Manji Gang. Il trailer invece offre un assaggio del nuovo e disperato scontro che il protagonista dovrà affrontare dopo aver scoperto la spaventosa verità: l’amico di un tempo è scivolato nell’oscurità più profonda, prendendo le redini della famigerata organizzazione criminale Bonten.

La serie tornerà in onda in esclusiva mondiale su Disney+, pronta a trascinare gli spettatori al centro di una guerra totale tra tre diverse fazioni per il controllo assoluto della città. Dopo la tragica conclusione dello scontro tra la Tokyo Manji Gang e la Tenjiku, Takemichi era riuscito a raggiungere un futuro in cui la sua amata Hinata è finalmente viva e al sicuro, ma la completa assenza di Mikey lo ha spinto a rischiare di nuovo tutto pur di salvarlo. La regia è affidata a Maki Kodaira, con le animazioni curate dallo studio Liden Films.

Oltre ai contenuti video, Tokyo Revengers si prepara a sbarcare da protagonista anche oltreoceano. La serie farà infatti tappa al New York Comic Con 2026, presso il Jacob K. Javits Convention Center, con un panel speciale in programma l’11 ottobre al quale parteciperà Mariya Ise, la nota doppiatrice di Senju Kawaragi. Durante l’evento verranno mostrate in anteprima mondiale sequenze inedite dei nuovi episodi, accendendo ancora di più le aspettative dei fan. Con una trama carica di tensione, colpi di scena emotivi e battaglie senza esclusione di colpi, questo nuovo capitolo si preannuncia come uno dei momenti più intensi e decisivi dell’intera saga creata da Ken Wakui. I sostenitori dell’opera attendono con ansia l’inizio di questo arco finale per capire quali sorprese riserverà il destino ai suoi protagonisti.