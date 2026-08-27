Jaadugar: A Witch in Mongolia, un video svela i segreti dietro l’animazione

Lo studio Science SARU ha mostrato al pubblico le retrovie della lavorazione di Jaadugar: A Witch in Mongolia, adattamento animato tratto dall’apprezzatissimo manga firmato da Tomato Soup. Attraverso la pubblicazione di uno speciale documentario intitolato “The Making of Jaadugar: A Witch in Mongolia”, la produzione ha spalancato le porte dei propri laboratori creativi per mostrare il minuzioso lavoro artistico necessario a dare vita alle suggestive ambientazioni storiche e al comparto visivo dell’opera.

Il filmato offre una panoramica sulle scelte stilistiche adottate dal team guidato dalla celebre supervisora Naoko Yamada, dal regista Abel Gongora e dal character designer Kenichi Yoshida. I tre autori hanno spiegato nel dettaglio le tecniche visive impiegate per rendere unica la serie, come ad esempio la scelta di eliminare o pulire i tratti di contorno secondari per regalare morbidezza alle figure. Per garantire la massima fedeltà storica e concettuale, la squadra si è persino recata in Mongolia per una sessione di ricerca sul campo, immergendosi nei vasti paesaggi incontaminati e studiando da vicino lo stile di vita delle popolazioni nomadi.

Il contenuto speciale raccoglie inoltre le testimonianze dirette dei doppiatori principali: Akira Sekine (voce della protagonista Sitara), Ami Koshimizu (Töregene) e Jun Saito (Muhammad), che hanno condiviso le proprie impressioni sui personaggi. Vincitore del prestigioso premio Kono Manga ga Sugoi! 2023 per la sezione femminile, il manga originale è attualmente serializzato sulla piattaforma web Souffle di Akita Shoten, mentre in Italia è pubblicato da J-Pop Manga.

La storia, ambientata nel tredicesimo secolo, segue le vicende di Sitara, una ragazza strappata alla propria terra e venduta come schiava in Iran. Accolta da una famiglia di studiosi, la giovane comprende il valore dell’istruzione grazie al supporto del saggio Muhammad. Tuttavia, l’avanzata inesorabile dell’Impero Mongolo guidato dalle truppe del principe Tolui spazza via la sua ritrovata serenità, spingendola a intraprendere un percorso d’astuzia per consumare la propria vendetta. Un progetto affascinante che fonde rigore storico, ricerca visiva ed emozioni profonde per conquistare appassionati e critici.