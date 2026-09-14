Boruto: il manga è pronto a tornare della pausa

Il manga di Boruto è pronto a tornare con un nuovo capitolo nel prossimo numero di V Jump, dopo una pausa per la celebrazione del terzo anniversario della serie. Contrariamente a quanto ci si può aspettare, invece di un piccolo progetto celebrativo, la serie ha omaggiato questo traguardo con una pausa, dopo tre anni di pubblicazione costante e nuovi capitoli rilasciati ogni mese senza interruzioni. Ora però Two Blue Vortex è pronto a tornare con il capitolo 37 il 18 settembre 2026.

Con quasi una settimana di anticipo, come da consuetudine, è stata diffusa un’anticipazione del prossimo capitolo rivelando un colpo di scena del tutto inaspettato. Nel capitolo precedente, Sarada aveva fatto da esca per il piano di Boruto volto ad attirare Code sul campo di battaglia. Ma le cose sono andate terribilmente storte visto che Code è riuscito a rapirla. Anche Kashin Koji aveva previsto il fallimento del piano poiché le sue visioni mostravano Boruto trasformarsi nella sua forma Momoshiki. Ora, l’anticipazione del nuovo capitolo rivela che sta nascendo tensione anche tra Boruto e Koji, poiché quest’ultimo sta tramando qualcosa all’insaputa di Boruto.

Nell’anticipazione del capitolo 37, il figlio dell’Hokage appare visibilmente arrabbiato mentre chiede a Kashin Koji di trovare un modo per capire se Sarada possa essere salvata. Risulta però interessante notare che Koji chiede a Inojin di escludere momentaneamente Boruto dalla conversazione telepatica piuttosto che dargli supporto. Si tratta di una svolta inaspettata, dato che la serie aveva lasciato intendere che i due fossero ormai diventati compagni d’armi e che non avrebbero mai tradito la reciproca fiducia.

Proprio per questo, le conseguenze potrebbero essere gravissime, soprattutto considerando che Koji ha dimostrato di non esitare a lasciare morire qualcuno se ritiene che ciò possa aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo. L’obiettivo principale di Koji è eliminare gli Alberi Divini e il giovane ninja biondo rappresenta senza dubbio una delle sue risorse più preziose, grazie ai suoi poteri da Otsutsuki. È quindi plausibile ipotizzare che Koji stia prevedendo un esito negativo per la situazione di Sarada e che la conseguente reazione emotiva del ragazzo possa diventare determinante per accrescere ulteriormente il suo potere. Ma non si può escludere l’opposto, ossia che Koji voglia in realtà proteggere il protagonista della serie.

Le anticipazioni del capitolo 37 di Two Blue Vortex confermando che si tratterà di un capitolo cruciale, incentrato sulle mosse di Boruto in seguito al rapimento di Sarada da parte di Code. Sebbene la serie sia rimasta in pausa per un solo mese, l’attesa è sembrata lunga, visto come si era concluso il capitolo precedente.