Attack on Titan: nuovi annunci per festeggiare l’Attack on Titan Day

Il 9 settembre rappresenta una ricorrenza importante per tutti i fan di Attack on Titan. Come ben sappiamo, l’associazione nipponica dedicata alle festività ha riconosciuto questa data come l’Attack on Titan Day.

Proprio per celebrare l’ufficialità di questo riconoscimento, Kodansha ha lanciato diversi annunci a sorpresa legati alla serie. La piattaforma Magapoke mostrerà gratuitamente ben 99 episodi dell’adattamento animato per una durata limitata di 99 ore. Lo store online della rivista Bessatsu Shonen Magazine invece ha rivelato una linea speciale di merchandising, con tanto di magliette con il logo ufficiale del 9 settembre.

Ma le iniziative non si fermano qui. Per festeggiare l’avvenimento, è stato aperto un canale YouTube ufficiale della serie, e verrà trasmessa una diretta streaming che vede la partecipazione dei doppiatori Yuki Kaji, Yui Ishikawa e Hiro Shimono, voci storiche di Eren, Mikasa e Connie.

Come se non bastasse, la serie tornerà anche nelle sale cinematografie giapponesi. Il primo film riassuntivo verrà proiettato nuovamente dal 23 ottobre 2026, mentre nel corso del 2027 l’ultimo lungometraggio approderà nei cinema con le tecnologie speciali SCREEN X e 4DX.

Inoltre, è stato annunciato un nuovo videogioco legato al franchise, Attack on Titan 3. Il nuovo titolo è prodotto da Koei Tecmo Games e l’uscita è fissata per il 10 dicembre 2026. È stata mostrata anche una speciale visual per l’animazione d’apertura, realizzata dallo studio di animazione MAPPA, per celebrare il 17º anniversario della famosa serie.

Ovviamente non poteva mancare l’omaggio del maestro Hajime Isayama, la mente dietro questa immensa opera. Il mangaka ha svelato un’illustrazione inedita raffigurante i personaggi di Eren e Levi.

Debuttato nel 2009 e conclusosi nel 2021, il manga originale pubblicato in Giappone sulla rivista mensile Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha, ha superato le 140 milioni di copie vendute in tutto il mondo. In Italia è possibile recuperare i volumi grazie a Planet Manga.

Maggiori dettagli sulle restanti novità svelate durante la giornata sono stati raccolti all’interno del portale web ufficiale, offrendo un quadro chiaro sul futuro di una saga capace di segnare una generazione.