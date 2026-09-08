Yu-Gi-Oh!: tutti i dettagli sulla grande mostra al Creative Museum Tokyo

Manca ancora qualche mese al trentennale di Yu-Gi-Oh!, ma i preparativi a Tokyo stanno entrando nel vivo. Proprio in questi giorni, il portale della Kazuki Takahashi Original Art Exhibition ha lanciato la key visual ufficiale dell’evento, dando la prima vera spinta promozionale a quella che si preannuncia come una delle mostre più ricche mai dedicate a un singolo manga.

Per l’occasione, le sale del Creative Museum Tokyo accoglieranno il pubblico dal 12 dicembre 2026 fino al 21 febbraio 2027. L’idea alla base del percorso espositivo è piuttosto ambiziosa: dividere l’itinerario in cinque macro-aree tematiche capaci di seguire passo passo l’evoluzione della storia e lo stile di Takahashi. All’interno si potranno guardare da vicino più di 370 pezzi tra tavole usate per la stampa, bozzetti preparatori, materiali di produzione e illustrazioni a colori, con diversi inediti che non avevano mai lasciato gli archivi prima d’ora.

Come spesso accade per le mostre giapponesi di questo tipo, non mancherà la componente legata ai gadget. Ogni visitatore riceverà all’ingresso uno speciale doppio adesivo “My Turn!!” estratto a sorte, mentre per chi punta al pezzo da collezione vero e proprio ci sarà la possibilità di acquistare biglietti speciali con inclusa la carta “Proof of the Duel King”.

A guardare i numeri, il manga lanciato su Shonen Jump a metà anni Novanta (ben 38 volumi complessivi) ha superato senza problemi la soglia dei 40 milioni di volumi in circolazione. Però è inutile negarlo, la vera svolta mediatica è arrivata con l’anime e l’esordio del gioco di carte collezionatili, un franchise capace di dominare i mercati mondiali e di finire persino nel Guinness dei Primati per i record di vendite registrati negli anni.

L’appuntamento invernale a Tokyo si prospetta insomma come la risposta definitiva per chi vuole analizzare l’impatto visivo di Yu-Gi-Oh! oltre il semplice fenomeno commerciale, mettendo al centro la mano dell’autore che ha dato vita all’intera saga.