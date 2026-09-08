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Adachitoka torna su Monthly Shonen Magazine con un nuovo manga ad ottobre

Eleonora Masala 08/09/2026

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Il duo di autrici noto con lo pseudonimo di Adachitoka si prepara a fare il suo atteso ritorno in attività a tre anni di distanza dalla pubblicazione del capitolo finale di Noragami. Il loro nuovo progetto a fumetti, intitolato Yadoya no O-Inu-sama (noto a livello internazionale con il titolo The Inn’s Noble Dog), debutterà in Giappone il prossimo 6 ottobre all’interno del nuovo numero mensile di Monthly Shonen Magazine. La storica testata di casa Kodansha si appresta così ad accogliere un’altra opera firmata dalla coppia artistica che per oltre dieci anni ha firmato le iconiche vicende del dio Yato.

Al centro del nuovo racconto troviamo una giovane studentessa delle scuole medie dal temperamento decisamente combattivo, cresciuta in un piccolo villaggio di campagna a contatto diretto con la natura. La quotidianità della ragazza cambia però all’improvviso durante una normale gita organizzata con la propria classe. Dopo essere scivolata lungo un pendio montuoso, la giovane finisce per smarrirsi completamente e varcare un confine del tutto invisibile. Questo improvviso incidente la trascina in una dimensione sconosciuta e bizzarra, popolata da presenze misteriose e del tutto diversa dal mondo reale.

La notizia dell’annuncio ha colto di sorpresa l’intera community di lettori, curiosa di vedere in che modo le due mangaka sapranno strutturare questo nuovo viaggio tra avventura e toni fantastici. Il lavoro precedente del duo ha ottenuto un riscontro straordinario su scala globale proprio grazie alla capacità di unire azione dinamica, elementi tipici del folklore nipponico e un profondo scavo psicologico, dando origine anche a un celebre adattamento animato.

Con questo titolo, le autrici intendono esplorare dinamiche narrative differenti, mantenendo comunque quell’impronta legata al soprannaturale che ha sempre caratterizzato le loro storie. L’esordio autunnale si candida a essere uno degli eventi editoriali di maggior rilievo dell’anno per il settore dei manga shonen, pronto ad avviare un percorso ricco di fascino.

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