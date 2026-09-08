Dark Machine svela il team Stellatus e la data d’esordio

Il progetto misto Dark Machine entra nella fase decisiva e svela la data d’esordio dell’anime insieme ai tre volti del team Stellatus. Dark Machine: The Animation partirà il 13 ottobre 2026 su Fuji TV, Kansai TV e BS Fuji. Insieme al calendario è arrivato il terzetto che completa il roster avversario: Nao Toyama dà voce ad Ark, Nonoka Obuchi a Denebora e Rei Nakashima a Spica.

Ark, Denebora e Spica militano proprio nello Stellatus, formazione che Kairi e i suoi compagni si troveranno di fronte una volta dentro il circuito competitivo. Il titolo originale è un anime di 11 episodi prodotto da Production +h. e rientra nel piano mixed media di Project Carbuncle, che affianca la serie televisiva a un videogioco per PC, iOS e Android. Fuori dal Giappone gli episodi usciranno in simulcast su Crunchyroll.

La vicenda è ambientata a Golden Valley, zona economica speciale dove il gioco di esports Dark Machine ha finito per trainare l’economia locale. In un futuro segnato dalla corsa alle risorse energetiche, la scoperta dei cristalli Palmer ha acceso la contesa tra fazioni. Quei cristalli alimentano il pianeta. Per estrarli sono nati mecha sempre più sofisticati, poi convertiti in armi da combattimento e finiti nei tornei clandestini. Kairi, doppiato da Kensho Ono, arriva a Golden Valley dopo la morte del nonno. Lì incrocia Rudora, a cui presta la voce Miyuki Sawashiro, già Brunhilde in Record of Ragnarok. Lo scontro con Ajima, campione del circuito doppiato da Yuichi Nakamura, lo tira dentro il mondo di Dark Machine.

Accanto a Kairi e Rudora restano Shinn di Koki Uchiyama, Bran di Riho Sugiyama e Isana di Saya Aizawa. Nel girone dei rivali e degli alleati figurano anche Myojin di Kazuyuki Okitsu, Ryo di Ryota Suzuki, Kinji di Genta Nakamura, Hiru di Sohei Horikane, Nyudo di Ryunosuke Watanuki, Hachiman di Jun Kosaka, Bianca di Minori Suzuki e Weiss di Rikuya Yasuda. Il blocco Stellatus, con Ark, Denebora e Spica, chiude il quadro presentato prima del via.

Sul piano tecnico, la regia è di Kazumi Terada. Goro Taniguchi, lo stesso di Code Geass e Planetes, figura come creative producer. I mecha sono di Hidetaka Tenjin. Il character design porta la doppia firma di Ko Yoshinari e Akira Mitani. La sceneggiatura è accreditata a Team Carbuncle, ovvero Takaaki Suzuki, Tatsuhiko Urata, Atsuo Ishino e Satohito Sata. La colonna sonora è di Sugizo. La sigla di apertura è Sonzai Riyu Kai dei Buck-Tick.

Per finire, il videogioco collegato, Dark Machine: The Game, nasce da Keiichi Yano, con Taniguchi alla produzione e Tenjin sulle illustrazioni. Il titolo userà elementi blockchain e Web3 e uscirà su PC, iOS e Android. L’anime era stato anticipato da un video promozionale al San Diego Comic-Con del 2024 e da scene aggiuntive al Tokyo Game Show dello stesso anno.