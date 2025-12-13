Crunchyroll elimina lo streaming gratuito con pubblicità

Sta per arrivare un cambiamento importante per chi guarda anime online: Crunchyroll ha confermato che dal 31 dicembre 2025 la visione gratuita con pubblicità non sarà più disponibile. Per anni questa opzione è stata una sorta di porta d’ingresso per tantissimi fan, che potevano scoprire nuove serie senza dover subito sottoscrivere un abbonamento.

Negli ultimi mesi la parte gratuita era già molto ridotta, con molti contenuti riservati agli abbonati. Dal 1° gennaio 2026, però, non ci saranno più eccezioni: per vedere qualsiasi serie sarà necessario avere un piano attivo, senza possibilità di accedere anche solo a qualche episodio gratuitamente.

Per chi è cresciuto guardando anime senza spendere, la notizia farà un po’ effetto. Quella possibilità di recuperare qualche episodio sparisce del tutto, e chi vorrà continuare a seguire le proprie serie preferite dovrà scegliere uno dei piani disponibili. Non è una novità assoluta nel mondo dello streaming, ma per molti fan rappresenta comunque un cambio netto e chiude una porta che per anni ha accompagnato l’avvicinamento a nuove serie.

Crunchyroll mantiene diversi tipi di abbonamento: dal pacchetto base fino a quelli più completi, che includono funzioni extra come la visione offline o lo streaming su più dispositivi contemporaneamente. Da gennaio, il pagamento sarà l’unico modo per accedere a tutto il catalogo, dai titoli più recenti alle vecchie serie. Questo passaggio non solo cambia l’esperienza di chi seguiva gratuitamente, ma sottolinea anche quanto l’accesso legale agli anime richieda oggi un impegno economico maggiore.

Questa decisione riflette un cambiamento più ampio nel mercato dello streaming, dove la gratuità sta diventando sempre più rara. Mentre altre piattaforme avevano già eliminato piani simili, Crunchyroll era una delle ultime grandi opzioni per chi voleva guardare anime senza pagare. Con la fine di questa possibilità, il futuro dello streaming appare sempre più ancorato a modelli a pagamento. Per i fan, significa un investimento maggiore per accedere ai contenuti preferiti, ma allo stesso tempo offre la prospettiva di supportare direttamente gli studi e gli autori, contribuendo a mantenere alta la qualità delle produzioni.