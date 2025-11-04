Crunchyroll porta nuovi doppiaggi: Re:ZERO 3 e Il monologo della Speziale 2 arrivano in italiano

Grandi notizie per chi ama gli anime. Crunchyroll ha svelato due doppiaggi che i fan aspettavano da un bel po’: Re:ZERO – Starting Life in Another World – Stagione 3 e la seconda parte de Il monologo della Speziale – Stagione 2. Entrambi ora disponibili anche in italiano, perfetti per chi vuole rivivere le loro storie con un tocco tutto nuovo nelle voci.

Chi segue Re:ZERO sa già che è un titolo che lascia il segno. La terza stagione riprende le vicende di Subaru Natsuki, un ragazzo catapultato in un mondo fantasy e costretto a fare i conti con un potere tanto affascinante quanto spietato: ogni volta che muore, tutto ricomincia da capo. Un dono che è anche una condanna, perché lo costringe a rivivere dolori e scelte difficili. Con il nuovo doppiaggio, i fan italiani potranno immergersi ancora di più nelle atmosfere intense e nei momenti drammatici che hanno reso Re:ZERO uno degli isekai più apprezzati di sempre.

Insieme a Subaru e compagni, torna anche la dolce Maomao con la seconda parte de Il monologo della Speziale – Stagione 2. Dopo il grande successo dei primi episodi, la serie ambientata nella Cina imperiale continua a conquistare il pubblico con il suo mix perfetto di mistero, intrighi di corte e umorismo sottile. L’arrivo del nuovo doppiaggio italiano rende l’esperienza ancora più accessibile, permettendo anche a chi preferisce guardare gli anime nella propria lingua di godersi appieno ogni sfumatura del racconto.

Entrambi i doppiaggi sono già disponibili su Crunchyroll, pronti per essere rivisti con nuove voci e la stessa intensità che li ha resi titoli amatissimi. Che si tratti delle tensioni di Re:ZERO o dei misteri di Il monologo della Speziale, una cosa è certa: il catalogo di Crunchyroll continua ad arricchirsi di storie capaci di emozionare e sorprendere, parlando sempre più da vicino al pubblico italiano.