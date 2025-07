Re:ZERO – svelati trailer e visual per la Stagione 4, in arrivo nel 2026

Durante l’Anime Expo 2025 sono state rivelate nuove informazioni riguardo la quarta stagione di Re:ZERO – Starting Life in Another World. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un trailer e da una nuova visual. L’uscita è prevista nel 2026 e l’anime sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

Un ritorno attesissimo

Il nuovo trailer ha fatto subito parlare di sé, lasciando intuire che la storia riprenderà in modo intenso. Subaru e i personaggi che lo accompagnano sembrano pronti ad affrontare situazioni ancora più difficili. L’atmosfera generale fa pensare a sviluppi narrativi carichi di tensione emotiva.

L’annuncio accende l’interesse

Il fatto che siano stati mostrati insieme un trailer e una visual ha riacceso l’attenzione su Re:ZERO. Dopo i colpi di scena visti nella stagione passata, i fan sperano che il nuovo arco riesca a tenere alta l’intensità. Le reazioni durante l’evento dimostrano quanto questa serie sia ancora molto seguita, soprattutto tra gli appassionati del genere isekai.

Una storia che ha lasciato il segno

Negli anni, Re:ZERO è riuscito a farsi notare tra i tanti anime isekai, puntando su un protagonista vulnerabile e una trama che non segue mai strade semplici. Subaru ha vissuto momenti duri e scelte complicate, e questo ha permesso alla serie di conquistare una base di fan affezionata.

La distribuzione sarà ancora su Crunchyroll

Come già accaduto con le stagioni precedenti, anche questa volta la serie verrà trasmessa su Crunchyroll in simulcast. Non è stata ancora indicata una data esatta, ma è probabile che nei prossimi mesi arrivino novità, magari anche ulteriori informazioni sullo staff e sul cast.

Il successo continua anche in Italia

Nel nostro Paese, il manga e la light novel di Re:ZERO sono pubblicati da Edizioni BD attraverso l’etichetta J-POP. La serie ha trovato un pubblico fedele anche qui, con numerosi volumi già disponibili e ristampe frequenti.