Ghost In The Shell: il regista conferma il sequel del film

Ghost In The Shell è uno di quei film anime che hanno stravolto ogni tendenza all’epoca del debutto. Uscito nel 1995, la storia del Maggiore Kusanagi è diventata un tale successo che ha ricevuto diversi progetti sia per continuare la sua storia che per creare nuove interpretazioni del cyborg. Il film ha persino generato un adattamento live-action di Hollywood con Scarlet Johansson. In una recente intervista con il regista del film originale Mamoru Oshii, non solo la mente creativa ha affermato di voler realizzare un sequel della storia, ma potrebbe anche essere già in corso.

In Giappone, sia il film originale Ghost in The Shell che il suo sequel, Ghost in The Shell 2: Innocence, stanno tornando nei cinema per celebrare il franchise. E il regista Mamoru Oshii , che ha preso parte a un evento, ha dichiarato che non solo gli piacerebbe creare un terzo film, ma che in effetti stava lavorando al sequel. Oshii ha dichiarato quanto segue: “Ho iniziato a lavorare a un terzo film. C’è solo una cosa che ho lasciato incompiuta. Se posso farlo, voglio farlo. Se dico troppo, non sarà ciò che doveva essere“.

Nell’estate dell’anno scorso, Science SARU ha confermato che stava lavorando a un nuovo progetto per l’universo di Ghost in The Shell. Questo prossimo progetto sarà una serie televisiva, tuttavia, che vedrà lo studio di Dandadan collaborare con Bandai Namco Filmworks e Kodansha per aggiungere una nuova estetica all’amato franchise. Al momento, il coinvolgimento di Oshii in questo progetto deve ancora essere confermato.

Ecco cosa ha rivelato ufficialmente Ghost In The Shell a maggio 2024: “È stato annuncia una nuova serie anime TV del franchise”. L’animazione sarà gestita da Science SARU, che ha prodotto opere molto acclamate sia in Giappone che all’estero, come il film candidato al Golden Globe Award “Inu-Oh”, l’anime televisivo “Keep Your Hands Off Eizouken!” e il film “The Color of You”. La serie dovrebbe andare in onda nel 2026“.

Fonte – Comicbook