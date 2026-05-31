I 5 Samurai: arrivano i look casual dei Dieci Guerrieri per il secondo cour

Se stavate aspettando con ansia il ritorno dei cinque guerrieri corazzati più famosi della TV, ci sono ottime notizie in arrivo. Il franchise di Samurai Troopers è tornato a far parlare di sé con aggiornamenti davvero interessanti in vista del secondo cour di Samurai Troopers: I cinque samurai – La nuova leggenda delle armature, la cui messa in onda è ufficialmente confermata per il prossimo luglio. Questa volta però i riflettori non sono puntati sui protagonisti, bensì sui Sanada Ten Braves, i loro rivali. La produzione ha infatti deciso di stupire tutti rilasciando una serie di illustrazioni inedite che mostrano questi temibili avversari in abiti casual, un look decisamente insolito dopo averli visti darsi battaglia senza sosta per dodici intensi episodi durante la prima parte dell’anime, andata in onda tra gennaio e marzo.

Le novità non si fermano certo qui, perché il franchise sta spingendo forte anche sul lato musicale. Proprio in questi giorni è stato lanciato sul mercato il primo volume del Character Song Album, una vera chicca per i collezionisti e gli appassionati della colonna sonora. Per festeggiare l’evento in grande stile, lo studio Sunrise ha voluto fare un regalo extra, pubblicando in anteprima il video musicale ufficiale di Samurai Soul. Il brano farà parte del secondo album, previsto per il 24 giugno, e serve a scaldare i motori per le nuove puntate.

Dietro al progetto troviamo sempre un team collaudatissimo guidato dal regista Yoichi Fujita e dallo sceneggiatore Shogo Muto, pronti a regalarci nuovi scontri epici. La trama riprende l’eterna lotta tra il bene e il male. Quando il sigillo del Regno dei Demoni va in frantumi, un esercito di creature mostruose invade la Terra seminando il panico. A difendere l’umanità ci pensano cinque giovani eroi capaci di evocare armature leggendarie. La serie continuerà a essere trasmessa in streaming su Prime Video all’interno del canale Anime Generation, quindi preparatevi, perché la vera battaglia per la salvezza del mondo ricomincerà a brevissimo.