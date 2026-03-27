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I 5 Samurai, torna con un nuovo capitolo: annunciato il secondo cour per luglio 2026

Eleonora Masala 27/03/2026

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Il mondo di Samurai Troopers continua ad espandersi con il nuovo progetto Yoroi Shin Den Samurai Troopers, e nelle ultime ore è arrivata una conferma importante, il secondo cour dell’anime è previsto per luglio 2026.

L’annuncio è arrivato insieme all’episodio 12, che chiude la prima parte della serie. Proprio in quell’episodio sono stati introdotti anche nuovi personaggi, dando un primo assaggio di quello che verrà sviluppato nei prossimi episodi. In contemporanea è stato pubblicato anche un trailer promozionale, pensato per accompagnare questa nuova fase.

A rendere il tutto ancora più interessante ci pensa anche una nuova illustrazione realizzata da Yuhei Murota, character designer principale del progetto. L’immagine si concentra su Kai, un’illustrazione semplice che sembra voler essere un piccolo omaggio per chi sta seguendo la serie fin dall’inizio.

Dal punto di vista produttivo, il progetto è affidato a Sunrise, uno studio con una lunga esperienza nel settore. La regia è nelle mani di Yoichi Fujita, mentre la composizione della serie e la sceneggiatura sono curate da Shogo Muto. Il design dei personaggi e degli elementi legati alle armature gioca un ruolo centrale, mantenendo un collegamento con lo spirito della serie originale ma adattandolo a uno stile più attuale.

Per chi vuole riscoprire le origini, vale la pena tornare alla serie classica dei Samurai Troopers, un racconto iconico dei cinque samurai e del loro scontro con le forze oscure che minacciano il mondo.

Con questo secondo cour, la nuova versione di Samurai Troopers entra quindi in una fase più ampia, lasciando intuire che la storia abbia ancora molto da raccontare. Ora resta da vedere come verranno sviluppati i nuovi elementi introdotti e che direzione prenderà la serie nei prossimi mesi. Sarà interessante anche capire quanto spazio verrà dato ai nuovi personaggi introdotti e che ruolo avranno nel proseguimento della storia.

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