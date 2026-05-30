Kei Urana: l’autrice di Gachiakuta cancella il suo profilo X

Il rapporto tra autori e community sta diventando sempre più tossico e l’ultimo triste capitolo di questa deriva colpisce direttamente Kei Urana. L’apprezzatissima autrice di Gachiakuta ha infatti preso la drastica decisione di disattivare il suo account ufficiale su X, lasciando l’amaro in bocca a tantissimi fan. Dietro questa scelta drastica non ci sono segreti, ma la pesante conseguenza di mesi di tensioni continue, critiche feroci e vere e proprie molestie da parte di utenti sempre più ostili. Una situazione diventata ormai ingestibile, che ha spinto la mangaka a dire basta per proteggere la propria serenità e, soprattutto, la qualità del suo lavoro creativo.

Il punto di rottura è arrivato subito dopo i Crunchyroll Awards. Nonostante i premi ricevuti, Kei Urana ha pubblicato un ultimo messaggio per spiegare come il caos presente sulla piattaforma stesse interferendo pesantemente con la sua attività quotidiana, salutando tutti con un emblematico: “Mi congedo da X, ci vedremo altrove”. Su Instagram ha poi rincarato la dose, sottolineando come ormai qualunque sua parola venisse usata contro di lei, rendendo inutile qualsiasi tentativo di dialogo. A peggiorare le cose ci ha pensato il linciaggio mediatico subito da Hideyoshi Andou, il designer dell’opera. L’artista è finito nel mirino degli hater solo per aver difeso pubblicamente la collega, tanto da valutare a sua volta l’addio definitivo ai social.

Questo brutto episodio ha fatto tornare virale una vecchia, ma attualissima, dichiarazione di Gege Akutami. L’autore di Jujutsu Kaisen ammise tempo fa di stare alla larga dai social proprio per evitare inutili litigi con un pubblico troppo immaturo. È evidente che il livello di aggressività dei fandom, sia nei manga che nel K-pop, stia superando ogni limite accettabile. Troppo spesso gli appassionati dimenticano che dietro a un’opera ci sono persone che stanno semplicemente lavorando, e riversare frustrazioni o minacce solo perché una trama non segue le proprie aspettative personali è un comportamento inaccettabile che danneggia l’intero settore.