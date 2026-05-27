One Piece: annunciato un nuovo romanzo interamente dedicato a Zoro

Il mondo di One Piece continua ad allargarsi oltre i confini del manga cartaceo e della serie animata, regalando ai fan un nuovo tassello imperdibile. Per tutti gli amanti dello spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia è infatti in arrivo una bellissima sorpresa estiva che permetterà di approfondire uno dei volti più iconici dell’intera saga.

Il 3 luglio 2026 farà il suo debutto ufficiale sul mercato giapponese ONE PIECE novel ZORO, un volume speciale tutto incentrato sulla vita dello storico cacciatore di pirati e braccio destro di Luffy. L’operazione punta a fare la gioia dei collezionisti e di chiunque voglia sviscerare ogni singolo angolo dell’opera di Eiichirō Oda. In pratica, questa novel racchiuderà in un unico blocco tutti i vari capitoli su Zoro usciti originariamente a puntate sulle pagine della rivista cartacea ONE PIECE Magazine, ma la casa editrice ha deciso di fare le cose in grande e non si è assolutamente fermata qui.

La vera bomba che sta facendo impazzire la community della serie è che l’opera conterrà anche diverse parti scritte completamente da zero e totalmente inedite. Questi racconti mai visti prima andranno a scavare ancora più a fondo nella figura dello spadaccino dai capelli verdi, portando alla luce sfumature del suo carattere, aneddoti sul suo faticoso allenamento o retroscena sui suoi viaggi in solitaria che non avevano trovato spazio nella linea narrativa principale del manga. Sarà insomma un modo perfetto per gettare nuova luce su uno dei pilastri storici della ciurma, esplorando la sua crescita prima e dopo l’incontro con Luffy.

Al momento non abbiamo ancora notizie certe riguardo a una futura traduzione in lingua italiana o alla data di pubblicazione ufficiale per il nostro mercato, ma l’attesa per l’edizione giapponese è già altissima dappertutto. Se siete fan accaniti del cacciatore di pirati, vi conviene tenere d’occhio i vari store online di importazione, perché questo volume si preannuncia come una lettura assolutamente obbligatoria per comprendere a pieno il mito di Roronoa Zoro.