I siti ufficiali degli anime Detective Conan e Star Detective Precure! hanno annunciato ufficialmente i primi episodi crossover tra le due serie, un avvenimento che i fan di entrambi i franchise non avrebbero mai immaginato di vedere. A celebrare la collaborazione è stata pubblicata anche una visual illustrativa inedita, che ritrae fianco a fianco Conan Edogawa e Cure Answer, le due protagoniste dell’evento.

Conan Edogawa, il protagonista di Detective Conan, comparirà come ospite speciale nell’episodio 18 di Star Detective Precure!, intitolato “Meitantei no Assemble” — ovvero “L’adunata dei grandi investigatori” — in onda in Giappone il 31 maggio 2026. A distanza di pochi giorni, Cure Answer, una delle protagoniste di Star Detective Precure!, farà la sua apparizione nell’universo di Detective Conan nell’episodio intitolato “Hanamaru na Answer” — “La risposta di Hanamaru” — in onda il 6 giugno 2026. Il canale YouTube ufficiale del franchise Precure ha già pubblicato in streaming l’anteprima dell’episodio 18, disponibile per tutti i fan.

Come precisato dai canali ufficiali, è estremamente raro che una collaborazione simile avvenga tra opere appartenenti a diverse case di produzione e trasmesse da emittenti televisive differenti. Detective Conan va in onda sulle reti Yomiuri TV e Nippon TV in Giappone, mentre Star Detective Precure! è trasmessa su TV Asahi nell’ambito della programmazione domenicale mattutina. In passato, Detective Conan aveva già ospitato personaggi come Kaito Kid, protagonista di Magic Kaito dello stesso autore Gosho Aoyama, e alcuni personaggi di Crayon Shin-chan, ma un evento di questa portata tra franchise separati rappresenta davvero un caso eccezionale.

Star Detective Precure! è il ventitreesimo capitolo del longevo franchise Precure di Toei Animation, debuttato il 1° febbraio 2026 in Giappone su TV Asahi. La storia segue Anna Akechi, una ragazza di 14 anni che nel giorno del suo compleanno viene trasportata indietro nel tempo dal 2027 al 1999 grazie alla fatina Pochitan. Qui incontra Mikuru Kobayashi, una coetanea che sogna di diventare una detective di successo. Le due aprono insieme l’agenzia investigativa CUREtto e, di fronte alle minacce della Gilda dei Ladri Phantom — guidata dal villain Mentinoir, il cui obiettivo è riempire il mondo di menzogne rubando ciò che la gente ha di più caro — si trasformano rispettivamente in Cure Answer e Cure Mystique. L’anime è disponibile su Crunchyroll dal febbraio 2026 per gli abbonati in Europa, Nord e Sud America, Africa, Medio Oriente, Australia e Nuova Zelanda.

Cure Answer è doppiata da Hikari Senga, mentre Cure Mystique ha la voce di Kaede Hondo. Tra gli altri doppiatori del cast spiccano Nao Tōyama nei panni di Cure Arcana Shadow e Yūki Kaji come la fatina Jett. Dietro la serie troviamo un team creativo di grande esperienza: la regia è affidata a Koji Kawasaki, già noto per Tropical-Rouge! Precure, la series composition è curata da Isao Murayama (Star Twinkle Precure) e il character design porta la firma di Akane Yano (Bottom-tier Character Tomozaki). Le musiche sono composte da Erika Fukasawa e Misaki Umase, già al lavoro insieme per You and Idol Precure♪.

Inoltre, sul fronte di Detective Conan, la serie non ha certo bisogno di presentazioni. Basata sul manga di Gosho Aoyama, l’anime ha debuttato in Giappone nel gennaio 1996 e ha superato abbondantemente i 1.000 episodi, diventando uno dei franchise più longevi e amati della storia dell’animazione giapponese. Una selezione di episodi è disponibile su Crunchyroll per i membri di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda.