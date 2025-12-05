Detective Conan: svelata la visual e un nuovo teaser del 29° film

Il prossimo film di Detective Conan ha finalmente iniziato a mostrare le sue carte, e lo ha fatto con un impatto davvero notevole. È stata infatti pubblicata una nuova visual insieme a un video speciale di 30 secondi, entrambi dedicati al ventinovesimo film del franchise: Detective Conan: Fallen Angel of the Highway. Un titolo che già da solo lascia intuire che ci troveremo davanti a un mistero ad alta velocità, con atmosfere un po’ diverse dal solito.

Questo nuovo capitolo della saga cinematografica arriverà nelle sale giapponesi il 10 aprile 2026, e avrà tra i personaggi principali Chihaya Hagiwara, doppiata da Miyuki Sawashiro, una voce amatissima dagli appassionati di anime. La produzione, come sempre, punta in alto: alla regia troviamo Takahiro Hasui, mentre la sceneggiatura è firmata da Takahiro Okura, già coinvolto in altri film del brand. Per le musiche, invece, torna Yugo Kanno, garanzia assoluta quando si parla di tensione e atmosfere investigative. Il tutto, ovviamente, animato dallo storico studio TMS Entertainment.

La visual pubblicata mostra un’estetica molto elegante, con toni luminosi che contrastano con l’ambientazione “highway” evocata dal titolo. Anche il video diffuso online non rivela quasi nulla della trama, ma è più che sufficiente per far salire la curiosità dei fan: si percepisce quella combinazione di mistero, adrenalina e dramma che da sempre caratterizza i film della serie.

Per capire l’importanza di questo nuovo lungometraggio, basta ricordare la storia di Detective Conan: il manga di Gosho Aoyama è in corso dal 1994 e ha superato i 107 volumi pubblicati, mentre l’anime, iniziato nel 1996, è diventato un punto fermo della cultura pop giapponese. Il primo film è uscito nel 1997 e da allora la serie cinematografica non si è mai fermata, anzi, ogni episodio continua a superare il precedente al box office.

Insomma, con questo nuovo teaser il conto alla rovescia per Fallen Angel of the Highway è ufficialmente iniziato. E se queste prime immagini sono un indizio, il caso che ci aspetta sarà uno di quelli da risolvere col fiato sospeso.