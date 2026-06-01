Minky Momo torna al cinema in Giappone il 13 novembre con un nuovo OVA: il primo in 32 anni

Il sito ufficiale di Fairy Princess Minky Momo: Akogare no Yume e -Magokoro no Duo- ha annunciato che il nuovo anime OVA del franchise debutterà nei cinema giapponesi il 13 novembre 2026, con proiezioni già confermate allo Shinjuku Wald 9 di Tokyo. Si tratta del primo capitolo animato dedicato a Minky Momo negli ultimi 32 anni, dopo l’OVA Minky Momo in The Station of Your Memories del 1994. L’opera celebra inoltre il 50° anniversario della casa di produzione Ashi Productions, lo studio che ha dato vita all’intero franchise fin dalle origini.

L’annuncio, non a caso, è stato dato il 30 maggio, giorno del compleanno ufficiale di Minky Momo, e per l’occasione Kunihiko Yuyama, uno dei registi storici della serie, ha rilasciato un messaggio dedicato alla protagonista: “Buon compleanno a Momo. Minky Momo fa il suo ritorno quando meno te lo aspetti… quando i sogni e le speranze di tutti stanno per dissolversi, aspetto con trepidazione Akogare no Yume e -Magokoro no Duo-.” Parole che riassumono perfettamente lo spirito del franchise e il significato di questo ritorno tanto atteso.

In questo nuovo OVA, Momo riceve uno smartphone per il suo 12° compleanno, e il regalo inaspettato risveglia in lei la sua vera natura. Momo è in realtà una principessa magica proveniente da Diginarsa, un regno magico il cui sostentamento dipende direttamente dai sogni degli esseri umani. Dato che tali sogni stanno calando in modo preoccupante, Momo farà di tutto per tenerli vivi, affiancata dal suo fedele compagno animale Chamocha, dal suo Databook e dall’amico Pirupi. Una premessa che rilegge la mitologia originale della serie in chiave contemporanea, aggiornando il contesto narrativo senza tradirne il cuore.

Dietro la macchina da presa di questo attesissimo ritorno troviamo un team creativo di primissimo livello. Alla regia è stato chiamato Ayumu Watanabe, già noto al pubblico per aver diretto Komi Can’t Communicate su Netflix. La sceneggiatura è affidata a Deko Akao, anche lei già collaboratrice di Watanabe proprio su Komi Can’t Communicate: i due si ritrovano così a lavorare nuovamente fianco a fianco per questa produzione. Il character design è invece curato da Hiroshi Watanabe e Mari Tominaga, entrambi con una lunga esperienza legata ai vari progetti del franchise nel corso degli anni. Le musiche sono composte da Tomoki Hasegawa. La produzione è interamente affidata ad Ashi Productions, nel pieno rispetto della tradizione del brand.

L’annuncio è accompagnato anche da un’iniziativa speciale dedicata alla community. Parallelamente all’uscita in sala, si tiene un progetto online di fan art legato al libricino distribuito al cinema. Per partecipare è necessario seguire il profilo X ufficiale tra il 30 maggio e il 24 giugno, e pubblicare il proprio disegno con l’hashtag #ミンキーモモ_FA企画, inviando successivamente il lavoro tramite l’apposito form ufficiale. Le illustrazioni selezionate dal regista Ayumu Watanabe e dal team di produzione verranno incluse nel libricino distribuito nelle sale cinematografiche.

Ricordiamo che Minky Momo è una delle serie di magical girl più iconiche e amate della storia dell’animazione giapponese, creata da Takeshi Shudo e prodotta da Ashi Productions. La prima serie televisiva andò in onda su TV Tokyo dal 18 marzo 1982 al 26 maggio 1983, per un totale di 63 episodi. La serie inaugurò un sottogenere narrativo destinato a influenzare generazioni intere di produzioni mahō shōjo, ponendosi come uno dei pilastri dell’animazione femminile dell’era classica insieme a titoli come Creamy Mami e Sailor Moon. Seguirono diversi OVA tra il 1985 e il 1987, poi una seconda serie televisiva trasmessa su NTV tra il 1991 e il 1992, e infine l’ultimo OVA del 1994. Infine, curioso è il fatto che il titorno di Momo non è il primo dei tanti che grandi ritorni dell’animazione anni ’80.