Arion di Yoshikazu Yasuhiko: date, prevendite e tutti i dettagli sull’evento cinema di giugno

ARION, il leggendario lungometraggio animato del 1986 firmato da Yoshikazu Yasuhiko, arriverà nelle sale italiane in occasione del suo 40° anniversario, ma solo per una finestra di tre giorni: 22, 23 e 24 giugno 2026. L’evento è parte della nuova stagione di Nexo Studios Anime al Cinema, e sarà distribuito in collaborazione con Yamato Video. Le prevendite apriranno a partire dal 5 giugno, mentre l’elenco completo delle sale sarà disponibile sul sito ufficiale di Nexo Studios.

Ricordiamo che Yasuhiko è la leggenda che ha creato gli iconici character design del primo Mobile Suit Gundam, diventando poi l’autore del monumentale manga remake Mobile Suit Gundam: The Origin. Con Arion, però, ha fatto qualcosa di straordinario anche per gli standard più alti: ha scritto il manga originale, curato la sceneggiatura del film, disegnato personalmente il character design, diretto l’animazione e firmato la regia. Un’opera totalmente autoriale, rarissima nell’industria dell’animazione giapponese, in cui ogni scelta visiva e narrativa porta inconfondibilmente la sua firma.

La trama affonda le radici nella mitologia greca classica, reinterpretata con una sensibilità tutta nipponica e una tensione drammatica di prim’ordine. Il giovane Arion viene rapito da bambino dal dio Ade e cresciuto nella convinzione che la sua amata madre sia stata accecata da Zeus, il re degli dèi. Convinto che uccidere Zeus sia l’unico modo per liberarla, Arion si ritrova trascinato in un conflitto colossale tra le tre divinità supreme dell’Olimpo — Zeus, Poseidone e Ade — mentre attorno a lui la guerra devasta il mondo degli uomini. Ma il confine tra giusto e sbagliato, tra alleato e nemico, si fa sempre più sottile e insidioso, portando il protagonista a mettere in discussione tutto ciò in cui ha creduto. Una tragedia eroica nel senso più classico del termine, che fa del dubbio morale il suo motore narrativo.

A rendere Arion un’esperienza cinematografica ancora più potente e immersiva è la colonna sonora orchestrale firmata da Joe Hisaishi, lo stesso compositore che ha scritto le musiche dei capolavori di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli. Le sue partiture per Arion donano al film una dimensione lirica e monumentale, amplificando ogni momento di tensione, meraviglia e tragedia. Sul grande schermo, il connubio tra le animazioni hand-drawn e la musica di Hisaishi promette di trasformare la proiezione in un’esperienza audiovisiva di rara intensità.

Dal punto di vista tecnico, Arion appartiene alla grande stagione dell’animazione realizzata interamente a mano. I fondali sembrano dipinti ad acquerello, le animazioni dei personaggi sono fluide e dettagliate, e ogni scena trasmette quella cura artigianale che oggi è quasi impossibile ritrovare nell’animazione digitale. Un aspetto che conferisce al film un valore aggiunto enorme nel panorama contemporaneo, dove l’animazione hand-drawn viene percepita come qualcosa di autentico, raro e di grande pregio artistico. La produzione fu realizzata nel 1986 da Nippon Sunrise — lo studio poi diventato semplicemente Sunrise e responsabile di Gundam — con la produzione esecutiva di Tokuma Shoten.

Da segnalare che il film nasce dal manga omonimo pubblicato in Giappone tra il 1979 e il 1984, anch’esso opera di Yasuhiko. Dopo decenni di assenza dal mercato italiano, il fumetto è finalmente disponibile anche per i lettori del nostro paese grazie alla recente edizione deluxe in tre volumi pubblicata da J-POP Manga, che ha scelto di anticipare l’evento cinematografico con questa preziosissima uscita editoriale.

Infine, l’evento è supportato da un parterre di media partner di tutto rispetto: Cultura POP, J-POP Manga, MYmovies, Manga TV e ANiME GENERATION. Per chi non vuole perdersi questa rarissima occasione di vedere per la prima volta ARION sul grande schermo italiano, il consiglio è di tenere d’occhio il sito di Nexo Studios a partire dal 5 giugno, quando si apriranno ufficialmente le prevendite.