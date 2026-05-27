Il fiuto di Sherlock Holmes: un gioiellino per la prima volta in blu-ray

Il fiuto di Sherlock Holmes la storica serie tv anime in parte diretta dal Maestro Hayao Miyazaki, dopo il restauro per la messa in onda su RaiPlay arriva in home video. Per la prima volta in blu-ray grazie a Eagle Pictures Home Video.

Nata da una co-produzione fra Rai e Tokyo Movie Shinsha, la serie in versione completamente restaurata era stata mandata in onda a Lucca Comics & Games e poi su RaiPlay.

26 episodi totali, restaurati grazie allo sforzo congiunto del Centro di Produzione Rai di Roma e della Direzione Teche: I lavori per la realizzazione di questa serie, che assieme a Conan, ragazzo del futuro e a Le avventure di Lupin III rappresenta uno dei pochi lavori televisivi di Hayao Miyazaki, erano iniziati nel 1981, per subire poi una lunga interruzione a causa di problemi di diritti legati al personaggio di Sherlock Holmes.

Il fiuto di Sherlock Holmes: la serie anime cult

Dal marzo 1984, a seguito del successo ottenuto dalla proiezione in Giappone dei primi due episodi per accompagnare quella di Nausicaa nella valle del vento, la produzione riprende rapidamente e debutta in televisione nel novembre 1984, su Rai Uno e su TV Asahi in Giappone.

In questa amatissima trasposizione animata dei romanzi di Artur Conan Doyle, i personaggi assumono aspetto di cani antropomorfi, col segugio Sherlock Holmes impegnato a contrastare le malefatte del Professor Moriarty.

Per il 40° Anniversario dalla sua prima messa in onda, grazie al lavoro in sinergia fra le sedi Rai di Roma e di Torino, la serie è visionabile in una veste completamente rinnovata. Il Laboratorio di Restauro e Postproduzione del Centro di Produzione TV di Roma ha effettuato la digitalizzazione delle pellicole tramite film scanner ed effettuato un restauro video conservativo, volto a mantenere fedelmente l’aspetto originale del prodotto, pur esaltandone al massimo le caratteristiche.

Il settore Digitalizzazione Supporti e Preservazione della Direzione Teche, di stanza a Torino, si è occupato del restauro audio digitale, migliorando chiarezza e intelligibilità sonora di tutti gli episodi, in italiano e in inglese. Sempre a Torino sono state effettuate migliorie video grazie alla color correction e ad una meticolosa pulizia dei frame dai difetti intrinseci alla pellicola.

Unboxing edizione home video blu-ray

Ciò che colpisce è l’incredibile lavoro fatto anche da Eagle Pictures Home Video per l’edizione blu-ray, per la prima volta in alta definizione grazie al restauro Rai. Il comparto audio/video è infatti ottimo per l’HD, e si possono scorgere i dettagli dell’upgrade.

Data la storicità del prodotto e la co-produzione che ci coinvolge in prima persona, ci saremmo aspettati più contenuti extra digitali (almeno un’intervista a Miyazaki). Ci dobbiamo invece accontentare delle diverse sigle italiane, inglesi e internazionali insieme agli spot tv per fare un raffronto tra le diverse versioni, compresa quella nostrana.

Dove invece il cofanetto non delude minimamente è sui contenuti speciali fisici: il cofanetto si presenta come un solido slipcase in cartoncino con all’interno l’amaray in plastica tutto serigrafato, dalla copertina interna ai tre dischi che compongono la serie anime cult.

Poi la vera “sorpresa”: non uno ma ben due booklet arricchiscono il comparto gadget del cofanetto, insieme ad un’esclusiva card Yamato Video. Il primo di 56 pagine si trova all’interno del cartoncino insieme alla custodia in plastica; il secondo di 28 pagine dentro l’amaray insieme alla card. All’interno interviste, dietro le quinte, making of esclusivi nel primo e una serie di bozzetti preparatori e storyboard nel secondo.

Di seguito il nostro video unboxing per carpire meglio tutti i contenuti del cofanetto: