The Best of Miyazaki: un concerto immersivo tra musica e immagini dello Studio Ghibli

Se i film dello Studio Ghibli hanno fatto parte della vostra infanzia, o se ancora oggi vi emozionate ascoltando le musiche di La città incantata o Il mio vicino Totoro, c’è un evento che non potete perdere: The Best of Miyazaki.

L’Anime Pop Orchestra porterà questo spettacolo a Brescia il 10 ottobre, a Seriate il 26 ottobre e a Mantova il 26 novembre.

Non sarà un concerto qualsiasi, ma un’esperienza che mescola musica dal vivo, immagini e arte in tempo reale.

Dodici musicisti daranno nuova vita alle colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki, composte da Joe Hisaishi, il maestro che con le sue melodie ha reso indimenticabili tante scene che ci hanno fatto sognare.

Ci saranno i brani de Il Castello Errante di Howl, Principessa Mononoke, Nausicaä e ovviamente Totoro, insieme a tante altre perle che hanno segnato il cuore di generazioni di fan.

Sul palco non ci sarà solo la musica: insieme all’orchestra ci sarà anche Elia Cristofoli, in arte The Serial Sketcher, che disegnerà dal vivo personaggi e scenari ispirati al mondo Ghibli.

I suoi lavori verranno proiettati in tempo reale e andranno a intrecciarsi con le note e le luci curate da Angelo Mariano, trasformando lo spettacolo in qualcosa di davvero immersivo.

Per i biglietti si parte da 25 euro in prevendita online, mentre il giorno dell’evento costeranno 30 euro. Un prezzo più che giusto per un’esperienza così particolare, pensata sia per i fan di lunga data di Miyazaki che per chi vuole vivere la musica dal vivo in un modo diverso dal solito.

In poche parole, The Best of Miyazaki non sarà solo un concerto, ma un vero viaggio tra emozioni, ricordi e quella magia che continua a rendere senza tempo i film dello Studio Ghibli.

Sarà l’occasione ideale per ritrovare le stesse sensazioni provate davanti ai capolavori di Miyazaki, ma vissute in una forma nuova, dal vivo e condivisa con il pubblico.