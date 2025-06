Studio Ghibli: 40 anni di magia e innovazione nell’animazione

Il 15 giugno 1985 nasceva a Tokyo lo Studio Ghibli, grazie alla visione e al talento di Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. Da allora sono passati 40 anni, e il nome Ghibli è diventato sinonimo di eccellenza artistica, storie senza tempo e un immaginario che ha conquistato spettatori di tutte le età in tutto il mondo.

Un’eredità che ha cambiato l’animazione

In quattro decenni, lo Studio Ghibli ha dato vita ad alcuni dei capolavori più amati dell’animazione giapponese e mondiale. Film come Il mio vicino Totoro, La città incantata, Principessa Mononoke e Nausicaä della Valle del vento (quest’ultimo realizzato poco prima della fondazione ufficiale dello studio) hanno ridefinito il genere, grazie a una cura maniacale per i dettagli, alla profondità dei temi trattati e alla capacità di parlare a grandi e piccoli. La città incantata, in particolare, ha segnato la storia aggiudicandosi l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2003.

Un anniversario che guarda al futuro

Il 40° anniversario rappresenta un momento di celebrazione ma anche di riflessione sul futuro dello studio. Dopo il grande successo del più recente Il ragazzo e l’airone, vincitore dell’Oscar 2024, il mondo si interroga su quali nuove storie lo Studio Ghibli vorrà raccontare e su come intenda mantenere vivo lo spirito dei suoi fondatori in un’epoca di profonde trasformazioni per l’animazione.

Un simbolo culturale globale

Oggi il nome Ghibli non è solo legato al cinema, ma è diventato un vero e proprio simbolo culturale: dai musei dedicati alle mostre itineranti, fino ai parchi a tema e alle collaborazioni artistiche. In questi 40 anni, lo studio ha ispirato generazioni di autori e ha avvicinato il pubblico internazionale all’arte dell’animazione giapponese, lasciando un’impronta indelebile nella storia del cinema.