Kadokawa acquisisce il 70% di Edizioni BD e J-POP Manga: un nuovo ponte culturale tra Italia e Giappone

Il 19 maggio 2025 segna una data storica per il panorama editoriale italiano: il colosso giapponese Kadokawa ha ufficializzato l’acquisizione del 70% delle azioni di Edizioni BD e J-POP Manga, due tra i più importanti editori italiani nel settore dei manga e delle light novel. Questa mossa strategica trasforma le due realtà in società affiliate del gruppo nipponico, consolidando un legame sempre più forte tra l’editoria giapponese e il pubblico europeo.

Un mercato in forte crescita

L’Italia si conferma un mercato chiave per il fumetto. Dal 2016, grazie all’introduzione del Cultura Pass, l’interesse dei giovani per le opere giapponesi è cresciuto in modo esponenziale, tanto da rendere il nostro Paese il secondo mercato del fumetto più rilevante d’Europa, subito dopo la Francia. Un contesto dinamico e in espansione che ha catturato l’attenzione di Kadokawa, determinata a investire in modo significativo sul territorio.

Una strategia che guarda oltre il manga

Con questa acquisizione, il Gruppo Kadokawa non si limiterà a rafforzare la presenza delle proprie opere nel catalogo italiano, ma amplierà la portata delle pubblicazioni includendo titoli di altri editori giapponesi, aprendo inoltre nuove strade per le light novel e il merchandising. La collaborazione con Edizioni BD si inserisce in una strategia più ampia di espansione europea, che punta a creare sinergie anche con le sedi già attive in altri Paesi, come la vicina Francia.

Le parole del CEO di Edizioni BD

Marco Schiavone, CEO di Edizioni BD, ha espresso entusiasmo per l’accordo, sottolineando l’importanza di questa alleanza per offrire ai lettori italiani un accesso sempre più diretto al mondo dell’intrattenimento giapponese. Un passo importante che promette di trasformare il modo in cui il pubblico italiano vivrà manga e light novel, portando la cultura pop giapponese sempre più vicino ai lettori di casa nostra.