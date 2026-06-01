The Witcher 3: arriva un nuovo DLC ufficiale nel 2027

Se pensavate che la storia di Geralt di Rivia si fosse conclusa definitivamente con Blood and Wine, preparatevi a cambiare idea perché CD Projekt RED ha appena fatto un annuncio davvero clamoroso. A grandissima sorpresa è stata svelata una nuova espansione narrativa ufficiale per The Witcher 3 Wild Hunt, intitolata “Songs of the Past”. La notizia ha letteralmente stupito l’intera community, anche perché parliamo di un contenuto inedito che arriverà a oltre dieci anni di distanza dal debutto del gioco base, riaprendo una porta che tutti consideravamo ormai chiusa per sempre.

Per questo nuovo e inaspettato capitolo, CD Projekt RED non sarà sola, ma lavorerà fianco a fianco con i ragazzi di Fool’s Theory. Se il nome non vi suona nuovo è perché si tratta dello stesso team polacco che si sta già occupando dell’attesissimo remake del primissimo The Witcher, quindi possiamo decisamente stare tranquilli sulla cura e sul rispetto del materiale originale. Al momento i dettagli sulla trama sono totalmente blindati e non sappiamo ancora cosa architetteranno gli sceneggiatori, ma gli sviluppatori hanno confermato che si tratterà di un’avventura completa e ricca di sfumature, con ulteriori informazioni in arrivo nei prossimi mesi.

L’unica nota dolente, se così vogliamo chiamarla, riguarda le tempistiche e l’attesa che ci separa da questo ritorno. L’uscita di “Songs of the Past” è infatti pianificata per un generico 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Bisognerà aspettare ancora parecchio tempo prima di poter impugnare nuovamente le classiche spade d’acciaio e d’argento, ma l’idea di tornare a esplorare quel mondo con una storia inedita ripaga ampiamente ogni secondo di attesa. Sarà incredibile vedere come un capolavoro immortale saprà rinnovarsi ancora una volta a così tanta distanza dai celebri Hearts of Stone e Blood and Wine, dimostrando che certe leggende non sbiadiscono mai davvero.