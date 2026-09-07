Hunter x Hunter: Togashi annuncia una nuova pausa del manga

Hunter x Hunter è tra le serie shonen più iconiche e amate di sempre ma anche segnata da costanti pause da parte di Yoshihiro Togashi. Il mangaka, tempo fa, aveva sopreso tutti gli appassionati su X, annunciando non solo il suo profilo ufficiale su quello che un tempo era Twitter ma soprattutto il ritorno del manga con nuovi capitoli. Da allora ha aggiornato i lettori degli sviluppi dei lavori. Tuttavia, i suoi problemi di salute rimangono e infatti il manga si fermerà di nuovo. Il ritorno di Yoshihiro Togashi sulle pagine di Weekly Shonen Jump era stato accolto come un piccolo evento, dopo due anni di silenzio.

La serie shonen era ripartita con dieci capitoli, dal 411 al 420, riportando l’attenzione sulle vicende complesse dell’arco della Guerra di Successione. Proprio quando la trama sembrava avvicinarsi a un punto di svolta, Togashi ha annunciato una nuova pausa. Una notizia che pesa ancora di più per i fan di Hunter x Hunter, visto che l’ultimo capitolo ha mostrato il ritorno di Hisoka.

Nel capitolo 420, la tensione sulla Balena Nera non fa che aumentare, con i principi che portano le proprie abilità Nen su livelli più alti e Hisoka si muove nell’ombra per sfuggire alla Brigata Fantasma. Il suo passaggio ha persino portato alla distruzione di un intero casinò, pur senza inserirlo ancora nel cuore degli eventi principali e questo dimostra per quale ragione sia tra i personaggi più amati dal pubblico.

Quello che tormenta i fan di Hunter x Hunter è non sapere quanto tempo bisognerà attendere prima di poter tornare a leggere i nuovi capitoli. Infatti la pausa precedente era durata oltre quattro anni ma stando agli aggiornamenti più recenti diffusi da Togashi sui social, il mangaka starebbe già lavorando al capitolo 430.

Gli ultimi capitoli di Hunter x Hunter si sono rivelati fondamentali in quanto, dopo oltre dieci anni, Gon e Killua sono ricomparsi nel manga, mentre Kurapika sembra aver definito una strategia precisa per ciò che lo attende. Quindi ci si aspetta di assistere a intensi colpi di scena non appena Togashi sarà in condizione di tornare a lavorare sui prossimi capitoli.