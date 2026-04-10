Hunter x Hunter: Togashi al lavoro sul capitolo 430, tra attesa e nuove parole ai fan

Sono uscite nuove informazioni su Hunter x Hunter e anche stavolta è stato direttamente Yoshihiro Togashi a parlarne. Ha condiviso qualche aggiornamento sul lavoro che sta portando avanti, dicendo chiaramente che in questo momento è sul capitolo 430, e lasciando anche capire a che punto sono gli altri.

Per dare un’idea più concreta, i capitoli dal 411 al 420 sono già finiti, mentre quelli dal 421 al 429 sono quasi pronti. Non è ancora il momento di parlare di date, quello arriverà più avanti, però si capisce che il lavoro è andato avanti parecchio rispetto a quello che si pensava.

Tra una cosa e l’altra, Togashi ha anche scritto qualcosa di più personale, ed è forse la parte che è rimasta di più. Ha parlato di cosa lo sta aiutando davvero in questo periodo, tirando in mezzo sua moglie Naoko Takeuchi, che molti conoscono per Sailor Moon.

Non è stato un discorso lungo o costruito, anzi. Ha detto in modo molto diretto che è proprio lei a dargli la forza per continuare a lavorare. Una frase semplice, ma che detta così arriva molto più di tanti giri di parole. Un dettaglio che, al di là degli aggiornamenti tecnici, ha colpito molti fan, soprattutto considerando il percorso dell’autore negli ultimi anni.

Non è un mistero infatti che Togashi abbia dovuto affrontare diverse difficoltà fisiche, che hanno rallentato più volte la serializzazione del manga. Proprio per questo, ogni aggiornamento sul suo lavoro viene seguito con grande attenzione, anche perché Hunter x Hunter resta una delle opere più amate e discusse nel panorama manga.

Il fatto che il lavoro sia già così avanti, almeno su diversi capitoli, lascia pensare che qualcosa si stia muovendo davvero. Anche se non ci sono ancora date precise, la sensazione è che si stia andando verso un ritorno concreto.

A questo punto, non resta che aspettare l’annuncio ufficiale, con la speranza di poter rivedere presto la storia continuare dopo tutto questo tempo.