Hunter x Hunter: Togashi lavora al capitolo 428 e condivide un nuovo aggiornamento

Yoshihiro Togashi continua a tenere aggiornati i fan di Hunter x Hunter sullo stato dei nuovi capitoli, e questa volta ha condiviso un piccolo ma significativo passo avanti sul capitolo 428. L’autore ha pubblicato un messaggio sui social confermando di essere al lavoro sulla nuova parte della storia e di aver già completato l’inchiostrazione dei personaggi, accompagnando l’update con uno sketch di Kite.

Da un po’ di tempo Togashi sta mostrando sempre più spesso cosa succede dietro le quinte del manga, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. Vedere direttamente tavole, bozze e piccoli update dal suo punto di vista rende tutto molto più “personale” e fa sentire i fan molto più coinvolti nel processo. Vedere commenti diretti dell’autore è diventato quasi un appuntamento regolare. Non si tratta solo di un numero di capitolo che avanza, ma di una finestra aperta su come nasce una delle opere più complesse e amate.

Il fatto che l’inchiostrazione dei personaggi sia già completata è un segnale interessante, perché indica che il lavoro sta procedendo in modo concreto e strutturato. Anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali su quando il capitolo 428 verrà pubblicato, questo tipo di aggiornamenti fa capire che la produzione non è ferma e che Togashi continua a portare avanti la storia con costanza.

Lo sketch di Kite, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan, sia per il valore simbolico del personaggio sia per il piacere di vedere il tratto dell’autore in una fase così “grezza” e personale. È il tipo di contenuto che rende evidente quanto Hunter x Hunter sia ancora una priorità per Togashi, nonostante le difficoltà e i ritmi irregolari degli anni passati.

Per ora non resta che aspettare nuove comunicazioni sulla pubblicazione, ma ogni aggiornamento come questo è un piccolo passo in più verso il ritorno della serie. E per chi segue Hunter x Hunter da anni, anche un semplice sketch può diventare una notizia enorme.