Hunter x Hunter: Togashi completa i capitoli 414–418, ma il ritorno resta incerto

Yoshihiro Togashi ha pubblicato un nuovo aggiornamento su Hunter x Hunter, rivelando di aver terminato il manoscritto dei capitoli dal 414 al 418. Un segnale che il lavoro sulla serie sta andando avanti in modo piuttosto costante, soprattutto considerando quanto spesso l’autore sta condividendo progressi direttamente con i fan.

Negli ultimi mesi, infatti, Togashi ha mostrato diverse volte a che punto è con i nuovi capitoli, postando foto e aggiornamenti sul suo processo creativo. È un modo molto diretto per farci vedere che il manga sta procedendo, senza lasciare tutto nel vago come accadeva in passato. Questo nuovo traguardo, cinque capitoli completati, è un altro segnale che Hunter x Hunter non è affatto fermo, ma sta procedendo con tempi più chiari e trasparenti rispetto agli anni precedenti.

Detto questo, al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla ripresa della serializzazione. Il fatto che il manoscritto sia pronto non significa automaticamente che i capitoli arriveranno subito sulle riviste, e Shueisha non ha comunicato una data per il ritorno della serie. La pubblicazione dipenderà come sempre da diversi fattori editoriali, oltre che dal ritmo di lavoro dell’autore.

Hunter x Hunter resta uno dei manga più influenti degli ultimi decenni, capace di spingersi in territori narrativi complessi e ambiziosi, soprattutto con l’arco della guerra di successione e del Continente Oscuro. Ogni nuovo capitolo ha un peso enorme, perché la storia si trova in una fase intricata, piena di intrighi politici, strategie e personaggi chiave.

Il completamento dei capitoli 414–418 non è quindi solo un aggiornamento tecnico, ma un segnale concreto che la storia continua ad avanzare. Per ora non resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali sulla pubblicazione, ma il fatto che Togashi stia lavorando con questa continuità è già una notizia significativa per chi segue la serie da anni.