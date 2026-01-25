News Manga

Hunter × Hunter: Togashi continua a lavorare e aggiorna sul capitolo 427

Eleonora Masala 25/01/2026

Con Hunter × Hunter ormai lo sappiamo: gli aggiornamenti non arrivano mai a raffica, ma quando arrivano fanno sempre rumore. Questa volta Yoshihiro Togashi ha sorpreso di nuovo tutti confermando, tramite il suo profilo X, di essere attualmente al lavoro sul capitolo 427 del manga. Come da tradizione, la notizia è stata accompagnata dalla classica immagine che ormai i fan hanno imparato a riconoscere al volo.

Il dettaglio interessante è che questo aggiornamento arriva a pochissimi giorni da un altro passo avanti importante. Togashi, infatti, aveva appena comunicato di aver completato ufficialmente il manoscritto del capitolo 416, condividendo una nuova illustrazione. Un segnale chiaro: il lavoro sulla serie non solo continua, ma procede in maniera più costante rispetto a quanto visto in passato.

L’ultimo aggiornamento che avevamo dato risaliva a metà gennaio, quando l’autore aveva confermato il completamento dei capitoli 412 e 413. Anche allora il messaggio era stato essenziale, senza promesse o annunci roboanti, e accompagnato dalla solita cautela: nessuna informazione sulla pubblicazione o sulla ripresa regolare della serializzazione. Oggi il quadro non cambia molto da quel punto di vista, ma vedere Togashi già concentrato su capitoli così avanzati dà comunque una sensazione diversa.

Hunter × Hunter è diventato negli anni un caso unico. Non è solo un manga, ma un percorso fatto di pause, ritorni improvvisi e aggiornamenti minimi che però hanno un peso enorme. Ogni volta che Togashi pubblica una foto o una frase, la community si ferma a leggere, analizzare, aspettare. Non perché ci siano certezze, ma perché c’è fiducia nel valore di quello che sta facendo.

Il fatto che si parli ora di capitolo 427, dopo aver chiuso il 416 e aver già confermato altri manoscritti nelle settimane precedenti, racconta una cosa semplice: la storia va avanti, anche se a modo suo. Senza forzature, senza pressioni esterne, seguendo i tempi dell’autore.

Non sappiamo quando leggeremo questi capitoli, né come verranno pubblicati. Ma una cosa è chiara: Hunter × Hunter non è fermo. E per chi segue questa serie da anni, sapere che Togashi è ancora lì, china sulla sua scrivania, è già una notizia che vale tantissimo.

