Hunter × Hunter: Togashi completa anche i capitoli 412 e 413

Per i fan di Hunter × Hunter ogni piccolo aggiornamento è sempre un misto di sollievo, speranza e prudenza. Questa volta Yoshihiro Togashi ha confermato di aver completato il manoscritto dei capitoli 412 e 413. Un aggiornamento essenziale, condiviso senza troppi giri di parole, semplice e diretto, come spesso accade quando è lui stesso a condividerli.

Va però chiarito subito un punto importante: al momento non esistono informazioni ufficiali sulla ripresa regolare della serializzazione. Togashi non ha aggiunto altri dettagli e, per ora, non sappiamo quando questi capitoli verranno pubblicati. Insomma, è una buona notizia, ma da prendere con calma, senza farsi troppe illusioni.

Negli ultimi anni Hunter × Hunter è diventato quasi un simbolo di attesa e resilienza. I frequenti stop, dovuti alle ben note condizioni di salute dell’autore, hanno abituato i lettori a un rapporto diverso con l’opera: meno certezze, più pazienza, ma anche un rispetto enorme per il lavoro di Togashi e per il modo in cui ha sempre scelto di mettere la propria salute al primo posto. Ogni capitolo completato, oggi, ha un peso diverso rispetto al passato.

Il fatto che i capitoli 412 e 413 siano pronti è comunque un segnale positivo. Significa che la storia continua a esistere sulla carta, che il mondo di Gon, Killua, Kurapika e Leorio non è stato abbandonato e che l’autore sta ancora lavorando, nei suoi tempi e con le sue possibilità. In un’epoca in cui molte serie vengono spinte a ogni costo, Hunter × Hunter resta un caso unico, quasi fuori dalle logiche dell’industria.

Per ora non resta che attendere. Senza pressioni, senza pretese, ma con quella speranza silenziosa che accompagna i fan da anni. Due capitoli in più non sono una promessa, ma sono comunque un segnale concreto che il lavoro sulla serie sta andando avanti, anche a piccoli passi. E, per chi ama davvero Hunter × Hunter, a volte è già abbastanza.