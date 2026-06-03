Hono no Tokyujo: Dodge Danko – il nuovo trailer rivela la data d’inizio, il cast completo e le sigle

L’anime Hono no Tokyujo: Dodge Danko ha pubblicato il suo trailer principale, che ha svelato ufficialmente la data di debutto: la serie andrà in onda a partire dal 6 luglio 2026 alle 23:00 ora giapponese. Insieme alla data sono stati annunciati sei nuovi doppiatori che si aggiungono al cast già rivelato nelle settimane precedenti, completando così il quadro dei personaggi principali. Il trailer permette inoltre di ascoltare per la prima volta sia la sigla di apertura che quella di chiusura dell’anime.

La opening si intitola “Kaishin no Ichigeki” ed è interpretata dalle leggendarie Momoiro Clover Z, uno dei gruppi idol più iconici del panorama musicale giapponese. La ending porta invece il titolo “Welcome to Azatosa World” ed è affidata alle i☆Ris, gruppo idol anch’esso molto amato dagli appassionati di anime. Una scelta musicale di grande peso, che promette di accompagnare la serie con un’energia all’altezza del suo sport protagonista.

I sei nuovi doppiatori annunciati con il trailer sono: Sumire Uesaka nei panni di Hako Mikasa, Kanna Nakamura come Hayami Hiura, Yuka Iguchi nel ruolo di Juri Igarashi, Satomi Akesaka come Ruka Sakamoto, Fairouz Ai nella parte di Zoe e Mariya Ise come Ran Mido. Si aggiungono al cast principale già annunciato in precedenza, che comprende Manaka Nakayama come protagonista Danko Ichigeki, Kaori Maeda come Chinko Kobotoke, Akira Sekine come Mochiko Etai, Yo Taichi come Susan Canon, Yu Sasahara come Honey Otohana e Noriko Hidaka, la voce originale del Danpei della serie classica, nel ruolo della narratrice. Tra i personaggi adulti, Katsuyuki Konishi, noto per il ruolo di Enjin in Gachiakuta, dà voce al Danpei adulto, mentre Tetsu Inada, già voce di Enji Todoroki in My Hero Academia, interpreta il padre di Chinko, Chinnen Kobotoke.

Inoltre, dietro la macchina da presa troviamo un team tecnico di valore. La regia è affidata a Hiroshi Ikehata, già noto per aver diretto Witch Watch. La series composition è curata da Kazuho Hyodo, già sceneggiatore di TONIKAWA: Over The Moon For You. Il character design e la direzione dell’animazione principale sono invece a cura di Narihito Sekikawa (TsumaSho). La produzione è affidata allo studio CUE.

Il titolo è il sequel diretto del leggendario manga Hono no Tokyuji: Dodge Danpei di Tetsuhiro Koshita, conosciuto in Italia come Magico Dan, super campione, trasmesso nel 1996 su Junior TV con la voce italiana di Veronica Pivetti. La serie originale seguiva le avventure di Danpei Ichigeki, un ragazzino di bassa statura ma dall’enorme talento nel dodgeball, figlio di un grande campione del passato. Il manga originale fu pubblicato da Shogakukan su CoroCoro Comic dal 1989 al 1995 ed è stato adattato in un anime sportivo di 47 episodi andato in onda su TV Tokyo dall’ottobre 1991.

Infine, il sequel manga Dodge Danko, il cui titolo è un gioco di parole che sostituisce il kanji “figlio” con “figlia”, è serializzato sul sito Weekly CoroCoro Comic dal novembre 2022 e racconta la storia della figlia di Danpei, la protagonista Danko Ichigeki, che prende il testimone del padre portando avanti la fiamma del dodgeball con la stessa determinazione e passione.