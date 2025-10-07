Witch Watch: annunciata la seconda stagione dell’anime

Uno dei manga shonen fantasy più recenti ad aver ottenuto consensi positivi dal pubblico è Witch Watch.

Scritto e disegnato da Kenta Shinohara, che si era già fatto un nome per aver realizzato Sket Dance, Witch Watch è stato nominato per il settimo Next Manga Award nella categoria miglior manga stampato e si è classificato al 10º posto su 50 candidati.

Il successo del manga è dovuto anche all’uscita della serie televisiva che al momento conta una sola stagione.

Annunciata nel 2024, la serie è stata prodotta dallo studio di animazione Bibury Animation Studios e diretta da Hiroshi Ikehata, con l’aiuto regia di Masao Kawase e la sceneggiatura scritta da Deko Akao.

Tutti gli appassionati che hanno visto tutti gli episodi della prima stagione dell’anime di Witch Watch saranno entusiasti di scoprire che le avventure di Morihito Otogi e di Nico Wakatsuki torneranno sul piccolo schermo con la seconda stagione.

L’insider MangaMoguraRE ha condiviso sulla sua pagina X l’annuncio ufficiale della seconda stagione della serie anime, accompagnato da un’illustrazione speciale.

Al momento non si conoscono informazioni come il numero di episodi o la data di uscita, ma questi dettagli saranno rivelati più in avanti.

La prima stagione dell’anime di Witch Watch è arrivata in Italia a partire dal 27 aprile 2025 ed è stata anche pubblicata da Yamato Video sul canale Anime Generation di Prime Video, mentre il doppiaggio italiano, dal primo al terzo episodio, è curato dalla Dubbing Brothers International Italia sotto la direzione di Enzo Antonelli. Teo Bellia è subentrato dal quarto episodio.

Per quanto riguarda il manga, Star Comics ha acquisito i diritti per la distribuzione in tutte le fumetterie italiane nel 2023 e attualmente Witch Watch conta 23 volumi in formato tankoboon.

Le vicende ruotano attorno a Morihito Otogi, che discende da una lunga stirpe di orchi che possiedono una forza sovraumana e Nico Wakatsuki, una giovane strega che, dopo aver completato il suo addestramento magico, si trasferisce nella casa del suo amico d’infanzia Morihito.

A causa della storia ancestrale delle loro famiglie, Morihito diventa il servo domestico di Nico ed è destinato a proteggerla da una oscura profezia.