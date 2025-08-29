Gege Akutami torna su Shonen Jump con una nuova serie breve: Mimojuro

Per i fan di Jujutsu Kaisen arriva una notizia che non passa inosservata: Gege Akutami sta per tornare su Weekly Shonen Jump con un nuovo progetto. Si chiama Mimojuro e debutterà sul numero 41 della rivista, in uscita l’8 settembre. Non sarà una serie lunga come Jujutsu Kaisen (che si è concluso nel settembre 2024), ma una serializzazione breve, un formato che la rivista usa spesso per proporre storie particolari e collaborazioni inedite.

In questa occasione, Akutami non sarà da solo: ai disegni troveremo infatti Iwasaki Yuuji, autore noto per Cypher Academy. Una collaborazione che ha già acceso la curiosità dei lettori, visto che unirà lo stile narrativo intenso di Akutami con la mano fresca e dinamica di Iwasaki. L’idea di vedere due autori così diversi lavorare insieme ha creato aspettative altissime, perché il risultato potrebbe essere davvero qualcosa di unico.

Non ci sono ancora informazioni precise sulla trama di Mimojuro, ma è facile pensare che Akutami ci metterà quel suo stile riconoscibile che ha fatto amare Jujutsu Kaisen a milioni di lettori. La sua capacità di unire azione, tensione e riflessioni più profonde è ormai una certezza, e proprio per questo in tanti si aspettano una sorpresa anche da questo progetto.

L’annuncio arriva in un momento in cui l’attesa per i nuovi sviluppi di Jujutsu Kaisen è già altissima, con la terza stagione dell’anime prossimamente in uscita. Eppure, Akutami continua a lanciarsi in nuove sfide senza fermarsi, segno di quanto abbia voglia di sperimentare e di non restare fermo su una sola strada.

Ecco perché Mimojuro è già uno dei titoli più chiacchierati di settembre: una collaborazione che unisce due autori con stili diversi e che potrebbe regalarci qualcosa di davvero inaspettato. Non ci resta che attendere l’uscita su Weekly Shonen Jump per scoprire che tipo di storia hanno deciso di regalarci Gege Akutami e Iwasaki Yuuji.