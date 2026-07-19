Inazuma Eleven GO: J-POP Manga pubblica il primo volume della nuova edizione dal 21 luglio 2026

J-POP Manga porta in Italia la nuova edizione di Inazuma Eleven GO, il manga di Tenya Yabuno basato sul franchise videoludico di Level-5. Il primo volume sarà disponibile in tutte le fumetterie, librerie e store online a partire dal 21 luglio 2026 al prezzo di 6,50 euro. La pubblicazione proseguirà a cadenza mensile per un totale di 7 volumi.

Il formato scelto per questa nuova edizione è 12×16,9 cm, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine in bianco e nero per volume. Si tratta di una versione aggiornata e arricchita rispetto all’edizione precedente, pensata sia per i fan storici del franchise sia per i nuovi lettori che si avvicinano alla saga per la prima volta.

Inazuma Eleven GO è il sequel diretto della serie originale. La storia è ambientata dieci anni dopo le imprese di Mark Evans e della Raimon Junior High. Il protagonista è Arion Sherwind (Matsukaze Tenma nella versione originale giapponese), un giovane appassionato di calcio che si iscrive alla Raimon con il sogno di seguire le orme del leggendario capitano che ha portato la squadra alla vetta del mondo. All’arrivo scopre però che la situazione è tutt’altro che idilliaca: il calcio è stato assoggettato al controllo del Quinto Settore, un’organizzazione che manipola i risultati delle partite fino all’ultimo punto. Arion si oppone a questo sistema e, insieme ai nuovi compagni, tenta di riportare il vero spirito del calcio sul campo.

Il manga è stato serializzato su CoroCoro Comic di Shogakukan dal novembre 2011 all’aprile 2014, per un totale di 7 volumi tankōbon. L’opera si articola in tre archi narrativi distinti: l’arco principale di GO, seguito da Chrono Stone, in cui i protagonisti devono difendere l’esistenza stessa del calcio da antagonisti provenienti dal futuro – e infine Galaxy, con la Raimon impegnata in un torneo interplanetario.

Ricordiamo, inoltre, che il videogioco originale Inazuma Eleven GO è un RPG sportivo per Nintendo 3DS sviluppato e pubblicato da Level-5 il 15 dicembre 2011 in Giappone, arrivato in Europa nel giugno 2014. Dal gioco è stata tratta una serie anime in tre stagioni (Inazuma Eleven GO, GO Chrono Stone e GO Galaxy) e trasmessa su TV Tokyo a partire dal 4 maggio 2011. La serie è visibile ancora oggi su Pluto TV.

Tenya Yabuno è l’autore dell’intera saga manga di Inazuma Eleven. Ha firmato sia la serie originale che il sequel GO. J-POP Manga aveva già annunciato il ritorno della serie originale sugli scaffali italiani nell’autunno 2025. Inazuma Eleven GO completa dunque il quadro, portando anche il sequel direttamente ai lettori italiani in una veste editoriale di qualità superiore.

Sempre in ambito videoludico, Level-5 ha recentemente rilasciato Inazuma Eleven: Victory Road, il nuovo capitolo del franchise uscito il 13 novembre 2025 su Nintendo Switch e altre piattaforme. Il ritorno del franchise in libreria si allinea alla rinnovata attenzione verso il brand, che con Victory Road punta ad aggiornare la formula RPG sportiva per un pubblico contemporaneo. Il manga GO rappresenta il ponte narrativo naturale tra la storia classica e le nuove produzioni.

Infine, segnaliamo che il secondo volume è atteso per agosto 2026, il terzo per settembre 2026. L’intera serie si concluderà con il settimo volume entro la fine del 2026.