Pluto TV: la programmazione animazione e anime del canale

Pluto TV si colora di avventure e intrattenimento per bambini e ragazzi, con tanti canali a loro dedicati.

Super! Cartoni Animati, raccoglie il meglio dell’animazione di Nickelodeon!, con divertentissimi titoli come Due Fantagenitori, Loud House, I Casagrande, Kung Fu Panda, Sanjay, Craig e, fino a fine luglio, anche I Puffi. Il canale Super! Kids Classics, invece, ripropone intramontabili cartoni animati del passato, come Hey Arnold, Rocket Power, Angry Beavers e Jimmy Neutron.

Si aggiunge all’offerta animata, anche il canale Super! SpongeBob, dove seguire le esilaranti avventure dell’amato protagonista insieme ai suoi amici Patrick e Sandy, la sua lumaca marina Gary, il vicino Squiddi, il suo capo Mr. Krab e l’acerrimo nemico Plankton.

Da non perdere poi il canale Winx Club, che segue le magiche vicende di Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa, Aisha e Roxy nell’incantato mondo di Magix. Su Pluto TV sono disponibili tutte e otto le stagioni della serie e i suoi quattro speciali: Winx Club: Il Destino Di Bloom; Winx Club – La Vendetta delle Trix; Winx Club – La Fenice d’ombra; Winx Club – Battaglia per Magix. Ma non finisce qui.

In piattaforma in onda il canale dedicato a Teenage Mutant Ninja Turtles che catapulta il pubblico a New York per seguire le avventure di Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo. Quattro tartarughe mutanti che vivono nelle fogne sono guidate dal saggio maestro Splinter che le inizia alle arti marziali, combattono il crimine.

Da ultimo, un intero canale dedicato ai Gormiti. Riff, Ikor, Trek e Eron, sono quattro giovani eroi di Gorm; a loro il compito di affrontare oscuri nemici risvegliati da una vecchia profezia. Per salvare il mondo utilizzeranno i poteri del vento, del ghiaccio, della roccia e del fuoco.

Pluto TV Anime: film e serie tv

Tonbo! Un anime sportivo che racconta la storia di Igarashi, ex professionista di golf che si trasferisce nelle sperdute isole Tokara per sfuggire dal suo oscuro passato. Lì incontrerà Tonbo, una ragazzina solare e un po’ pestifera, che si rivelerà un vero talento del golf. Un incontro che cambierà per sempre le loro vite.

Monster Hunter Stories Ride On. Nel mondo di Monster Hunter, alcune persone scelgono di vivere in armonia con i mostri che lo abitano, invece di cacciarli. Chiamati “Rider”, creano rapporti profondi con i propri Otomon (mostri con cui si crea il legame), risvegliandone poteri nascosti. Ryuto è un giovane ragazzo che vive ad Hakum, un villaggio di Rider ed il suo più grande sogno è quello di diventare il miglior Rider del mondo.

La Leggenda di Hei. Prequel della serie animata The Legend of Luo Xiaohei, il film ripercorre la genesi dell’omonimo protagonista, un gatto mutaforma. Quando la sua casa nella foresta viene distrutta, Xiaohei, è costretto a trovare una nuova dimora. Nel suo vagabondare, incontra Feng Xi un mostro che lo conduce su un’isola abitata da creature soprannaturali. Entusiasta di scoprire quel nuovo mondo, Xiaohei vive con loro fino a che Wuxian, un Esecutore della “gilda degli umani”, arriva sull’isola per dare la caccia a Feng Xi.

Arrivederci, Tyrano. Tratto dai racconti illustrati per ragazzi di Tatsuya Miyanishi, racconta di Tyrano, un tirannosauro, comunemente conosciuto come il dinosauro carnivoro più temuto sulla terra. Tyrano però non caccia prede e ha paura del buio. Punon invece è una piccola Pteranodonte, che pur avendo le ali non può volare. I due si incontrano e, diventando amici, intraprendono un viaggio avventuroso verso il “Paradiso”, il luogo più magico dell’intero pianeta.

Inazuma Eleven. La serie racconta di un ragazzo, Mark Evans, giovane e talentuoso portiere che prova a risollevare le sorti della mediocre squadra della sua scuola, la Raimon Junior High. Sul canale dedicato e on demand sono presenti anche gli spin off: Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Go Chrono Stone, Inazuma Eleven Go Galaxy.

Yu-Gi-Oh! Sul canale dedicato e on demand, 5 stagioni della serie che segue le avventure del giovane e timido studente Yugi Muto. Dopo aver risolto l’enigma del “Puzzle del Millennio”, il ragazzo riporta alla luce Yami Yugi, suo alter-ego e spirito di un faraone passato. Sicuro di sé, Yami Yugi aiuta il protagonista a costruire legami preziosi con nuovi amici e ad affrontare grandi sfide e avventure grazie al gioco di carte “Duel Monster”.