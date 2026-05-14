Marvel si tinge di nero: in arrivo il “Midnight Universe” con versioni horror dei suoi eroi

Dimenticate i classici supereroi splendenti e pronti a salvare la giornata con un sorriso. Marvel Comics ha appena sganciato una bomba che farà felici gli amanti del brivido: ad agosto debutterà il Midnight Universe. Si tratta di una nuova linea editoriale ambientata in un universo alternativo, dove le icone che tutti conosciamo verranno stravolte in chiave horror. Non sarà solo qualche storia autoconclusiva, ma un vero e proprio universo condiviso con toni oscuri e reinterpretazioni decisamente radicali.

Le prime tre testate annunciate promettono già di tenerci incollati alle pagine. Si parte con Midnight X-Men, scritta da Jonathan Hickman e disegnata da Matteo Della Fonte. Qui troviamo una New York infestata dai vampiri, dove gli X-Men non combattono solo per la convivenza tra umani e mutanti, ma si ritrovano trasformati loro stessi in creature della notte nel bel mezzo di una guerra tra fazioni soprannaturali.

Il tono si fa ancora più inquietante con Midnight Fantastic Four di Benjamin Percy e Kev Walker. Dimenticate la famiglia di esploratori spaziali. In questa versione, una spedizione scientifica in dimensioni proibite trasforma i quattro in esseri mostruosi che finiscono per scatenare il terrore cosmico sulla Terra. Anche il nostro amichevole Spider-Man di quartiere subirà un trattamento drastico. In Midnight Spider-Man, curata da Phillip Kennedy Johnson e Scie Tronc, un esperimento della Oscorp andato male trasforma Peter Parker in un ibrido ragno-umano davvero spaventoso, costringendolo ad abbracciare la sua forma mostruosa per sopravvivere.

Questa mossa della Marvel sembra voler esplorare territori finora toccati solo marginalmente, unendo il fascino dei grandi nomi Marvel alla libertà creativa dell’orrore puro. Vedere personaggi come Reed Richards o Peter Parker sotto una luce così distorta e pericolosa è una scommessa interessante che potrebbe regalare grandi soddisfazioni. Se siete stanchi delle solite storie e cercate qualcosa di più cupo e “sporco”, questo agosto avrete pane per i vostri denti.