La seconda stagione di With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess è ufficiale. L’annuncio è arrivato attraverso il canale YouTube di Animation ID, che ha pubblicato il trailer di presentazione dei nuovi episodi, confermando il debutto per ottobre 2026. Il light anime, prodotto da Imagica Infos e Imageworks Studio, cambierà regia: al posto di Chisaki, che ha diretto la prima stagione, ci sarà Saya Fukase. Il resto del cast e dello staff riprenderà i propri ruoli.

La stagione 2 sposterà il focus narrativo sul passato di Rua e sulla storia della sua famiglia, approfondendo le origini della protagonista e sviluppando ulteriormente il rapporto con Sven, il secondo principe del regno di Zied. Una direzione narrativa che promette di svelare i retroscena legati alla morte dei genitori di Rua e al coinvolgimento del Gran Sacerdote nella cospirazione che ha segnato la sua vita.

Per chi non conoscesse la serie, With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess (in giapponese “Kizu Darake Seijo Yori Houfuku wo Komete”) è un webtoon manga scritto da Aminohada e disegnato da Sorajima, pubblicato online su Piccoma, Mecha Comic e Comico Japan dall’agosto 2022. La versione cartacea è edita da Ichijinsha sotto l’etichetta Comic Lake, con tre volumi usciti finora in Giappone. In inglese il manga è disponibile digitalmente sulla piattaforma Pocket Comics.

La storia è ambientata in un mondo fantasy, nel regno di Zied. Rua è un’aspirante santa che possiede il potere della guarigione, ma con un difetto cruciale: può curare gli altri solo trasferendo su di sé le loro ferite e il loro dolore. Per questa ragione viene derisa e chiamata “santa caduta” dagli abitanti del Tempio. L’unica a sostenerla sembra essere la sua migliore amica Arianne. Quando il comandante Garrett, di cui Rua è innamorata, viene ferito gravemente da una bestia demoniaca, la ragazza lo guarisce rischiando la propria vita. Al risveglio, però, scopre che tutto il merito è stato attribuito ad Arianne, che si prepara a sposare Garrett e a diventare la nuova Santa del regno. Devastata dal tradimento, Rua accetta la proposta del principe Sven: unirsi a lui per smascherare una cospirazione ben più grande che minaccia l’intero regno.

Infine ricordiamo che la prima stagione, composta da 12 episodi, è andata in onda in Giappone su tvk e CBC TV dal luglio al settembre 2025. In Asia meridionale e sudorientale la serie è stata distribuita da Medialink tramite il canale YouTube di Ani-One Asia. Al momento non è stata annunciata una distribuzione in streaming per il mercato italiano.