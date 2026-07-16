Tsugumi Project: annunciato l’adattamento anime del manga di ippatu

Il manga Tsugumi Project di ippatu avrà un adattamento anime televisivo. L’annuncio è arrivato il 14 luglio 2026 con l’apertura del sito ufficiale toratsugumi.jp e del profilo X. Insieme all’annuncio sono stati pubblicati un trailer teaser e una visual promozionale. Data di uscita, rete televisiva e finestra di debutto non sono ancora stati comunicati.

La produzione è affidata allo studio EAST FISH STUDIO. La regia è di Osamu Honma, la sceneggiatura è curata da Yoko Yonaiyama e il character design è di Haruka Sagawa. Il cast iniziale comprende Runa Nakashima, Tomo Nakai e Tomohiko Imai. Contestualmente all’annuncio è stato diffuso un aggiornamento con diciassette doppiatori aggiuntivi, accompagnato da una nuova visual e un secondo trailer. Il teaser è disponibile sul canale YouTube di NBCUniversal Anime/Music.

Il titolo originale giapponese è Tora Tsugumi: Tsugumi Project (虎鶫 とらつぐみ). Il manga è opera di ippatu, autore noto anche per aver contribuito al character design dei film anime Belle e Scarlet di Mamoru Hosoda. La serie è nata originariamente in Francia: il primo volume è uscito il 4 luglio 2019 per Ki-oon, con un totale di tre volumi pubblicati sul mercato francese. La serializzazione giapponese è partita il 25 gennaio 2021 su Weekly Young Magazine di Kodansha e si è conclusa il 15 settembre 2023. La versione giapponese conta 7 volumi tankōbon, l’ultimo dei quali pubblicato il 9 novembre 2023.

Inoltre, Kodansha USA ha licenziato la serie in inglese annunciandola all’Anime Expo 2022, con il settimo e ultimo volume uscito il 30 settembre 2025. In Italia il manga è pubblicato da J-POP Manga. La serie aveva ottenuto un buon riscontro critico fin dal debutto francese: in Giappone si era classificata ventesima tra i migliori manga per lettori maschili nell’edizione 2022 del Kono Manga ga Sugoi!.

La trama è ambientata in un Giappone post-apocalittico, sigillato dal resto del mondo da oltre due secoli dopo una guerra nucleare. Leon è un soldato condannato ingiustamente che viene calato nell’ex arcipelago giapponese insieme ad altri detenuti. La missione: trovare un’arma segreta conosciuta con il nome in codice TORATSUGUMI in cambio della libertà. La zona è popolata da mostri irradiati, ma Leon incontra anche una misteriosa ragazza semi-umana con artigli, che diventa centrale nello sviluppo della storia. Il gruppo ha un anno di tempo per completare la missione.

