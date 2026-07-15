Shangri-La Frontier 3: l’universo di gioco torna ufficialmente a inizio 2027

Per gli appassionati delle avventure virtuali più scatenate, l’appuntamento con i nuovi episodi è finalmente ufficiale. L’apprezzato adattamento anime di Shangri-La Frontier, basato sulle idee originali dello scrittore Katarina e sui magnifici disegni di Ryosuke Fuji, si prepara a mostrare la nuova stagione. È arrivato infatti l’annuncio ufficiale. La terza, attesissima stagione della serie debutterà sul piccolo schermo a gennaio 2027. Per l’occasione, la produzione ha rilasciato un primissimo teaser trailer e una visual che riaccendono i riflettori sulle peripezie digitali dei protagonisti. Viene inoltre confermato che gli episodi andranno in onda ogni domenica in Giappone, per poi essere distribuiti in simulcast a livello globale su Crunchyroll.

La saga segue le vicende di Rakuro Hizutome, un videogiocatore decisamente fuori dal comune. In un futuro prossimo dove la realtà virtuale è lo standard e i vecchi schermi sono considerati robaccia preistorica, il mercato è letteralmente invaso da giochi pieni di bug e difetti. Rakuro è un “cacciatore di giochi spazzatura”, ovvero un folle che dedica la vita a finire i titoli peggiori in circolazione. La svolta arriva quando decide di cimentarsi per una volta con Shangri-La Frontier, un colossale gioco di livello divino che vanta trenta milioni di utenti. Qui, sfruttando i riflessi pazzeschi sviluppati sui titoli peggiori, il ragazzo inizierà a stravolgere gli equilibri dell’intero server.

Dietro le quinte del progetto è stata riconfermata la squadra vincente dello studio di animazione C2C. Toshiyuki Kubooka vestirà ancora i panni di supervisore esecutivo, affiancato dalla regia principale di Hiro Ohki e dalle sceneggiature ritmate di Kazuyuki Fudeyasu. Dopo il successo straordinario dei primi due blocchi di episodi, andati in onda tra il 2023 e il 2025, questa nuova tranche di puntate promette di alzare ulteriormente l’asticella dell’azione e dell’ironia. Il ritorno del cacciatore di giochi spazzatura nel mondo dei veri campioni è ormai dietro l’angolo.