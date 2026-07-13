Fullmetal Alchemist da record: superato il traguardo dei 90 milioni di copie nel mondo

Esistono racconti immortali che sfidano lo scorrere del tempo e lasciano un’impronta indelebile nella cultura pop globale. Fullmetal Alchemist fa sicuramente parte di questa stretta cerchia di capolavori, e oggi si trova nuovamente sotto i riflettori dei media per aver raggiunto un risultato di mercato davvero pazzesco. La storica opera interamente scritta e disegnata da Hiromu Arakawa ha infatti ufficialmente sfondato il tetto dei 90 milioni di copie in circolazione a livello globale. Un numero semplicemente gigantesco, che mette insieme tutte le vendite accumulate in Giappone con le tantissime traduzioni arrivate all’estero nel corso delle ultime due decadi, dimostrando come l’affetto del pubblico sia rimasto intatto anche a distanza di parecchio tempo dalla parola fine.

La pubblicazione originale è avvenuta tra il 2001 e il 2010 sulle pagine della rivista Monthly Shonen Gangan di Square Enix, e in quel decennio di serializzazione il manga ha letteralmente stregato milioni di persone in ogni angolo del pianeta. Il grande merito va a una trama incredibilmente matura e stratificata, dove i combattimenti dinamici si mescolano a riflessioni morali mai banali e a risvolti di trama a tratti davvero spietati e commoventi. Al centro della vicenda ci sono Edward e Alphonse Elric, due fratelli alchimisti che viaggiano senza sosta alla ricerca della mitica Pietra Filosofale, l’unico strumento in grado di rimediare a un drammatico errore del passato che è costato loro parti del proprio corpo.

Questo mix ben calibrato tra forti legami familiari, colpi di scena e approfondimento psicologico ha reso la loro avventura un caposaldo assoluto del manga, capace poi di dare vita a due diverse trasposizioni animate di enorme successo planetario. Mentre i fan storici si godono questo meritato primato, l’autrice non si è certo adagiata sugli allori ed è attualmente impegnata sulla sua ultima fatica, intitolata Daemons of the Shadow Realm. La nuova serie sta già raccogliendo ottimi pareri tra i lettori, ribadendo l’abilità unica della mangaka nel tessere universi fantasy pieni di mistero. Questo ennesimo record per i fratelli Elric non fa che blindare lo status di un mito editoriale intramontabile.